「狗狗CP」回来了！《大力女子都奉顺》朴炯植&朴宝英客串新剧《大力女子姜南顺》，有望揭晓「养育双胞胎女儿」婚后生活！

据多家媒体报道，《大力女子都奉顺》主演朴炯植和朴宝英一同客串了「世界观扩张版」新剧《大力女子姜南顺》，已於近日完成拍摄！时隔5年，又能见到可爱的「狗狗CP」啦！

《大力女子姜南顺》是韩国电视剧史上第一个女性超级英雄作品《大力女子都奉顺》的世界观扩张版，讲述天生怪力都奉顺的远房亲戚「姜南顺」（李瑜美 饰），与妈妈「黄金珠」（金廷恩 饰）和外婆「吉中干」（金海淑饰）母女3代一起，调查以江南为中心的新型毒品犯罪幕后真相。





当时就有超多人敲碗「狗狗CP」回归客串，看来主创团队完全听到大家的心声！



2017年的《大力女子都奉顺》受到很多剧迷喜爱，通过有限台JTBC播出时最高收视率达到9.7%，至今仍是JTBC历代电视剧收视率的TOP 8。 因为两位主角朴炯植和朴宝英都是可爱的「狗狗相」，所以获得「狗狗CP」这一昵称，至今仍是很多人心中的爱情喜剧经典。





《大力女子都奉顺》结尾以两人甜蜜结婚、生下双胞胎女儿的情节画下句点，很多人期待新剧里是否可以看到他们婚后的更多故事呢？





朴炯植和朴宝英在剧集结束后也多次互送咖啡车、为对方热情应援，这次终於能看到两人继续扮演夫妻啦！





朴炯植近两年主演的tvN《Happiness毒楼》和Disney+《单恋原声带》都获得好评，目前与全少妮合作tvN古装剧《青春月谭》、饰演孤独又令人心动的世子「李焕」，正在热播中。



朴宝英正在拍摄Netflix漫改剧《精神病房也会迎来清晨》，饰演刚刚转到精神科的护士「郑多恩」，与延玗臻、张东润、李姃垠饰演的医生、护士、好友一起探索发生在精神病房的故事，为她负责照顾的病患带去温暖。



《大力女子姜南顺》除了三位女性主演外，还有邕圣佑饰演缉毒警察「姜熙植」、边佑锡饰演魅力反派「柳始悟」，目前正以上半年开播为目标紧张拍摄中。



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