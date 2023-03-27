《還魂》李宰旭深情獻唱，自曝「喜歡開朗、陽光、正能量的女生！」

因主演《還魂》系列作品而爆紅的南韓新生代大勢演員李宰旭挾著高人氣旋風來台三天兩夜行程，也是他出道四年來首次的亞洲巡迴粉絲見面會，三年前曾來台宣傳劇的他因高帥身形加上大男孩個性的反差萌擄獲一票粉絲的心，加上在《還魂》的精湛演技圈粉無數，讓這次台北見面會一開賣後門票隨即秒殺，足見李宰旭魅力驚人！

而繼先前首爾、東京、曼谷、香港、雅加達、馬尼拉等城市巡迴站後，台北作為本次見面會的壓軸場，李宰旭使出渾身解數與粉絲們同樂，「演而優則唱」難得開金嗓大展歌藝，開場就獻唱韓國暖聲才子Paul Kim的歌曲「Every day，Every moment」，他深情款款的模樣讓全場粉絲尖叫聲震耳掀翻屋頂，歌聲動人的李宰旭還選唱了吳赫的〈TOMBOY〉等歌曲作為結尾。



見面會現場更播出他與《還魂》第二部女主角高允貞的甜蜜互動及吻戲的劇照。事實上兩人在劇中的甜甜CP獲得許多粉絲喜愛，他與高允貞更因此培養出革命般的朋友情誼，甚至在首爾見面會上高允貞與同劇演員劉仁秀、申承浩更到場支持，足見李宰旭的好人緣！而被問到自己喜歡的異性類型，李宰旭透露「喜歡可愛、開朗、陽光正向、能帶給我正能量的女生！然後希望她能夠想法積極，帶給我正面影響，並且熱愛自己工作的人！」談到自己未來有無結婚計畫？正值青春年華的李宰旭坦言要服完兵役後才能考慮，金牛座的他對於「交往」一事自認慢熱型，更表示：「我是屬於要了解後，才會覺得『這個人不錯』的類型。」



在台北見面會開金嗓唱歌、看花絮照與粉絲拉近距離的李宰旭現場更抽出幸運粉絲上台玩遊戲及合照，更噴上自己愛用的香水海報送給粉絲，平常就喜歡自己隨時保持「香香」味道的李宰旭坦承自己喜歡香氛，更自爆有「愛買香水」的癖好。被問到自己「身體的秘密」，李宰旭笑說：「我的第二個腳指頭比較長！」有趣的是，他在《還魂》第一季中的「腳趾演技」令人印象深刻，更在網路上掀起討論，還被稱為「最會用腳趾頭演戲的男人！」也因此這個「身體的秘密」一講出來，讓全場大笑！



見面會上李宰旭更透過VCR給大家一封手寫信向粉絲「告白」，他表示：「第一次辦見面會真的很緊張，也知道大家對他的期待，過程儘管有些不完美之處，但還是非常感謝大家的支持！我是因為你們而存在的，有大家才有今天的李宰旭。」誠意十足的表演加上真摯的舉動，讓全場粉絲看完都報以激動的尖叫聲！



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