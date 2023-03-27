《还魂》李宰旭深情献唱，自曝「喜欢开朗、阳光、正能量的女生！」

因主演《还魂》系列作品而爆红的南韩新生代大势演员李宰旭挟著高人气旋风来台三天两夜行程，也是他出道四年来首次的亚洲巡回粉丝见面会，三年前曾来台宣传剧的他因高帅身形加上大男孩个性的反差萌掳获一票粉丝的心，加上在《还魂》的精湛演技圈粉无数，让这次台北见面会一开卖后门票随即秒杀，足见李宰旭魅力惊人！

而继先前首尔、东京、曼谷、香港、雅加达、马尼拉等城市巡回站后，台北作为本次见面会的压轴场，李宰旭使出浑身解数与粉丝们同乐，「演而优则唱」难得开金嗓大展歌艺，开场就献唱韩国暖声才子Paul Kim的歌曲「Every day，Every moment」，他深情款款的模样让全场粉丝尖叫声震耳掀翻屋顶，歌声动人的李宰旭还选唱了吴赫的〈TOMBOY〉等歌曲作为结尾。



见面会现场更播出他与《还魂》第二部女主角高允贞的甜蜜互动及吻戏的剧照。事实上两人在剧中的甜甜CP获得许多粉丝喜爱，他与高允贞更因此培养出革命般的朋友情谊，甚至在首尔见面会上高允贞与同剧演员刘仁秀、申承浩更到场支持，足见李宰旭的好人缘！而被问到自己喜欢的异性类型，李宰旭透露「喜欢可爱、开朗、阳光正向、能带给我正能量的女生！然后希望她能够想法积极，带给我正面影响，并且热爱自己工作的人！」谈到自己未来有无结婚计画？正值青春年华的李宰旭坦言要服完兵役后才能考虑，金牛座的他对於「交往」一事自认慢热型，更表示：「我是属於要了解后，才会觉得『这个人不错』的类型。」



在台北见面会开金嗓唱歌、看花絮照与粉丝拉近距离的李宰旭现场更抽出幸运粉丝上台玩游戏及合照，更喷上自己爱用的香水海报送给粉丝，平常就喜欢自己随时保持「香香」味道的李宰旭坦承自己喜欢香氛，更自爆有「爱买香水」的癖好。被问到自己「身体的秘密」，李宰旭笑说：「我的第二个脚指头比较长！」有趣的是，他在《还魂》第一季中的「脚趾演技」令人印象深刻，更在网路上掀起讨论，还被称为「最会用脚趾头演戏的男人！」也因此这个「身体的秘密」一讲出来，让全场大笑！



见面会上李宰旭更透过VCR给大家一封手写信向粉丝「告白」，他表示：「第一次办见面会真的很紧张，也知道大家对他的期待，过程尽管有些不完美之处，但还是非常感谢大家的支持！我是因为你们而存在的，有大家才有今天的李宰旭。」诚意十足的表演加上真挚的举动，让全场粉丝看完都报以激动的尖叫声！



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