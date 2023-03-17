辛叡恩反派演技太搶眼，《黑暗榮耀》上線後粉絲數不升反降！《熊孩子》現場重現恐怖台詞獲讚：「這是真正的成功！」

演員辛叡恩因出演Netflix人氣劇《黑暗榮耀》被全球觀眾認識，但也因為角色是壞到骨子裡的反派，雖然演技獲得讚譽，卻也承受了意外的負面影響。

辛叡恩近日錄製SBS綜藝《我家的熊孩子》，一出場就俘獲媽媽們的芳心，連連稱讚她個子又高、笑容又可愛。 不過當辛叡恩現場還原劇中的反派演技時，錄音棚裡的氣氛瞬間降到冰點，媽媽們紛紛表示疑惑：「這麼漂亮的臉蛋，為什麼要演那樣的角色呢？」



辛叡恩在《黑暗榮耀》裡飾演頭號惡女「朴涎鎮」少年時期，對女主等弱勢同學百般欺凌、殘忍無度，自己卻毫無罪惡感，一雙黑色的瞳孔永遠散發著令人憤恨的快樂。 很多觀眾追完劇後仿彿患上後遺症，一見到她的笑容就感覺不妙，仿彿下一秒電卷棒就要伸過來！





辛叡恩之前在《第三人稱復仇》《會讀心術的那小子》等多部劇集中擔任過主角，原以為《黑暗榮耀》也會獲得大家喜歡，沒想到播出後竟收到言語過激的DM，甚至連IG粉絲數都下降了！看來很多人被她的演技嚇到，申東燁安慰她：「這就是真正的成功啊！」



辛叡恩這期《我家的熊孩子》將在本週日（19日）播出，新劇《花書生熱愛史》則將在下週一（20日）通過SBS開播。 這一次辛叡恩換上清純甜美古裝扮相飾演女主角「尹端午」，是為來自各地的書生們提供出租房的「梨花園客棧」主人。





希望入戲過深的觀眾趕快擺脫《黑暗榮耀》留下的陰影，不要把對涎鎮的情緒遷怒到辛叡恩啦！香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看《花書生熱愛史》，就像忘記前男友最快的方法是找到新男友，忘記上一個角色的最快方法當然就是追新劇！XD



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