辛睿恩反派演技太抢眼，《黑暗荣耀》上线后粉丝数不升反降！《熊孩子》现场重现恐怖台词获赞：「这是真正的成功！」

演员辛睿恩因出演Netflix人气剧《黑暗荣耀》被全球观众认识，但也因为角色是坏到骨子里的反派，虽然演技获得赞誉，却也承受了意外的负面影响。

辛睿恩近日录制SBS综艺《我家的熊孩子》，一出场就俘获妈妈们的芳心，连连称赞她个子又高、笑容又可爱。 不过当辛睿恩现场还原剧中的反派演技时，录音棚里的气氛瞬间降到冰点，妈妈们纷纷表示疑惑：「这么漂亮的脸蛋，为什么要演那样的角色呢？」



辛睿恩在《黑暗荣耀》里饰演头号恶女「朴涎镇」少年时期，对女主等弱势同学百般欺凌、残忍无度，自己却毫无罪恶感，一双黑色的瞳孔永远散发著令人愤恨的快乐。 很多观众追完剧后仿佛患上后遗症，一见到她的笑容就感觉不妙，仿佛下一秒电卷棒就要伸过来！





辛睿恩之前在《第三人称复仇》《会读心术的那小子》等多部剧集中担任过主角，原以为《黑暗荣耀》也会获得大家喜欢，没想到播出后竟收到言语过激的DM，甚至连IG粉丝数都下降了！看来很多人被她的演技吓到，申东烨安慰她：「这就是真正的成功啊！」



辛睿恩这期《我家的熊孩子》将在本周日（19日）播出，新剧《花书生热爱史》则将在下周一（20日）通过SBS开播。 这一次辛睿恩换上清纯甜美古装扮相饰演女主角「尹端午」，是为来自各地的书生们提供出租房的「梨花园客栈」主人。





希望入戏过深的观众赶快摆脱《黑暗荣耀》留下的阴影，不要把对涎镇的情绪迁怒到辛睿恩啦！香港观众可在黄Viu煲剧平台追看《花书生热爱史》，就像忘记前男友最快的方法是找到新男友，忘记上一个角色的最快方法当然就是追新剧！XD



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