韓網票選《黑暗榮耀》最佳演技，男女主角竟不是第一！宋慧喬和李到晛都敗給這兩人
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韓網票選《黑暗榮耀》最佳演技，男女主角竟不是第一！宋慧喬和李到晛都敗給這兩人

韓劇   2023年3月17日   星期五16:43   Sani  

（封面圖源：Netflix）

近日有個電影主題的韓國YouTuber做了一次調查，請大家投票選出《黑暗榮耀》part.2裡展現最佳演技的演員，沒想到以巨大票數優勢拔得頭籌的竟然是兩位反派！

（圖源：FB@NetflixTW）

這位名叫「무비레저」的韓國YouTuber在頻道社區內發起投票，男演員這邊提供了四位候選人，依次是孫慏梧（金建宇）、全宰寯（朴成勳）、河度領（鄭星一）和朱如炡（李到晛）。 這投票短短2天已吸引到7.7萬網友參與，大家先猜猜韓國人會怎麼選，以及你會怎麼選？
（圖源：Netflix）
（圖源：Netflix）
（圖源：Netflix）
（圖源：Netflix）

答案揭曉：全宰寯（朴成勳）以62%高票數獲得第一！其次是魅力人夫、「很nice的狗崽子」河度領（鄭星一），而身為男主的暖心忠犬朱如炡（李到晛）卻只有4%票數。
（圖源：YouTube@무비레저截圖）

女演員這邊，YouTuber也是提名了四位：文同珢（宋慧喬）、朴涎鎮（林智妍）、崔惠程（車珠英）和李蓑羅（金赫拉）。 這個投票的參與人數多達11萬，先想想看你覺得誰會拿第一？
（圖源：Netflix）
（圖源：Netflix）
（圖源：Netflix）
（圖源：Netflix）

答案：親愛的涎鎮啊，恭喜妳獲得了61%票數，bravo！另外三位演員的得票率相差不多，都是10%到14%之間。
（圖源：YouTube@무비레저截圖）

韓網友表示：「全宰寯的混蛋演技真的不可超越」、「既是反派也是搞笑角色kk」、「我投河度領一票，深情和冷酷都演繹得好棒」、「男主反而最沒存在感...」、「朴涎鎮完全就是本人，尤其監獄裡流淚播報天氣的時候，哇演技太讚了吧！」、「還有朴涎鎮在監獄裡哭喊媽媽那段」、「林智妍演技立體、表情豐富，有時甚至讓人感到憐憫」、「 part.2完全是林智妍的演技盛宴」。
（圖源：Netflix）

小編還想提名廉惠蘭飾演的助手大嬸姜賢南，尤其她從停屍間出來那場戲，悲痛與喜悅、哭泣與歡笑混合在一起，真的能讓人感受到非常複雜又鮮明的層次T^T
（圖源：Netflix）

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