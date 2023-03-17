韩网票选《黑暗荣耀》最佳演技，男女主角竟不是第一！宋慧乔和李到晛都败给这两人

近日有个电影主题的韩国YouTuber做了一次调查，请大家投票选出《黑暗荣耀》part.2里展现最佳演技的演员，没想到以巨大票数优势拔得头筹的竟然是两位反派！
这位名叫「무비레저」的韩国YouTuber在频道社区内发起投票，男演员这边提供了四位候选人，依次是孙慏梧（金建宇）、全宰寯（朴成勋）、河度领（郑星一）和朱如炡（李到晛）。 这投票短短2天已吸引到7.7万网友参与，大家先猜猜韩国人会怎么选，以及你会怎么选？
答案揭晓：全宰寯（朴成勋）以62%高票数获得第一！其次是魅力人夫、「很nice的狗崽子」河度领（郑星一），而身为男主的暖心忠犬朱如炡（李到晛）却只有4%票数。
女演员这边，YouTuber也是提名了四位：文同珢（宋慧乔）、朴涎镇（林智妍）、崔惠程（车珠英）和李蓑罗（金赫拉）。 这个投票的参与人数多达11万，先想想看你觉得谁会拿第一？
答案：亲爱的涎镇啊，恭喜你获得了61%票数，bravo！另外三位演员的得票率相差不多，都是10%到14%之间。
韩网友表示：「全宰寯的混蛋演技真的不可超越」、「既是反派也是搞笑角色kk」、「我投河度领一票，深情和冷酷都演绎得好棒」、「男主反而最没存在感...」、「朴涎镇完全就是本人，尤其监狱里流泪播报天气的时候，哇演技太赞了吧！」、「还有朴涎镇在监狱里哭喊妈妈那段」、「林智妍演技立体、表情丰富，有时甚至让人感到怜悯」、「 part.2完全是林智妍的演技盛宴」。
小编还想提名廉惠兰饰演的助手大婶姜贤南，尤其她从停尸间出来那场戏，悲痛与喜悦、哭泣与欢笑混合在一起，真的能让人感受到非常复杂又鲜明的层次T^T
와..... 염혜란씨 더글로리에서 연기쑈하신다— 돌멩 (@yeojin4langhae9) March 10, 2023
현남이 남편 죽고 느끼는 복합적인 감정 쏟아내는데 ㅁㅊ ... 보는데 압도당해서 봤다ㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/sJFK3nkUdP
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