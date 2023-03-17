《黑暗榮耀》宋慧喬多次出現自助洗衣店！畫面出現的數字原來有這意思〜

日前在觀眾們敲碗聲中完整公開的《黑暗榮耀》，依舊有許多細節等待大家慢慢發現。和第一季一樣，這些小細節正在慢慢發酵中。

《黑暗榮耀》在第一季的第八集以及本季第一集的劇情畫面中，出現了多次宋慧喬坐在自助洗衣店的身影。一開始是第二季第一集文同珢（宋慧喬飾）與孫慏梧通話時，畫面中每一台洗衣機都貼著大大的數字編號，相當搶眼。而畫面出現宋慧喬的背影，她正好遮住了4號，而露出了3與5號洗衣機。



這時文同珢的台詞更對孫慏梧說：「我一個人對你們五個人也是活到現在了。」畫面中大大的3號與5號，被解讀是兩方的人數。5號不用多說大家也能聯想到代表的就是惡霸五人幫，而3號可被解讀為文同珢以及與她同一陣線的幫手包含朱如炡（李到晛飾）以及被家暴的阿珠媽姜賢南（廉蕙蘭飾）。



類似的畫面也曾出現在第一季的第八集，文同珢與朱如炡也一同坐在自助洗衣店，兩人的位置也正好遮住了4與5號，而從兩個不同角度都可看到的是3號，猜測同樣意味著文同珢陣線共有三人。



但情況到最後有所改變，當另一位加害者金京蘭傳來了簡訊向文同珢求助，「是我…金京蘭，幫幫我吧，同珢啊…」而此時文同珢一個人坐在自助洗衣店享用著水煮蛋，畫面中的洗衣機則是4號，網友推測這意味著文同珢陣線將加入金京蘭（或是同珢突然想起的房東奶奶），從3人變為4人，而惡霸五人幫也因為孫慏梧的死去而減為4人。



資料來源:Youtube@젠젠

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