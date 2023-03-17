《黑暗荣耀》宋慧乔多次出现自助洗衣店！画面出现的数字原来有这意思〜

日前在观众们敲碗声中完整公开的《黑暗荣耀》，依旧有许多细节等待大家慢慢发现。和第一季一样，这些小细节正在慢慢发酵中。

《黑暗荣耀》在第一季的第八集以及本季第一集的剧情画面中，出现了多次宋慧乔坐在自助洗衣店的身影。一开始是第二季第一集文同珢（宋慧乔饰）与孙慏梧通话时，画面中每一台洗衣机都贴著大大的数字编号，相当抢眼。而画面出现宋慧乔的背影，她正好遮住了4号，而露出了3与5号洗衣机。



这时文同珢的台词更对孙慏梧说：「我一个人对你们五个人也是活到现在了。」画面中大大的3号与5号，被解读是两方的人数。5号不用多说大家也能联想到代表的就是恶霸五人帮，而3号可被解读为文同珢以及与她同一阵线的帮手包含朱如炡（李到晛饰）以及被家暴的阿珠妈姜贤南（廉蕙兰饰）。



类似的画面也曾出现在第一季的第八集，文同珢与朱如炡也一同坐在自助洗衣店，两人的位置也正好遮住了4与5号，而从两个不同角度都可看到的是3号，猜测同样意味著文同珢阵线共有三人。



但情况到最后有所改变，当另一位加害者金京兰传来了简讯向文同珢求助，「是我…金京兰，帮帮我吧，同珢啊…」而此时文同珢一个人坐在自助洗衣店享用著水煮蛋，画面中的洗衣机则是4号，网友推测这意味著文同珢阵线将加入金京兰（或是同珢突然想起的房东奶奶），从3人变为4人，而恶霸五人帮也因为孙慏梧的死去而减为4人。



资料来源:Youtube@젠젠

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