《黑暗榮耀》第二季先公開片段：他還是打開了那個盒子！編導承諾絕不爛尾，宋慧喬：「所有伏筆將會一一引爆」！

《黑暗榮耀》第一季在去年底上線，三個多月來熱度全然不退，各國劇迷都苦等第二季釋出！終於熬到3月10日，就在今天下午4點，Netflix就要獨家上架啦！
今天上午提前公開了第二季的3分鐘片段，時間線正是第一季結尾：朴涎鎮第一次走進文同珢貼滿照片的房間，河度領也在幾乎同一時間找到這裡。 涎鎮看到河度領充滿質詢的眼神，瞬間慌了！
河度領看到門鎖被破壞，涎鎮沒脫鞋就踩在屋裡地板。 涎鎮心虛辯解這是為了讓朋友知道她來看望過，為掩飾心虛還反問丈夫難道對同珢好奇嗎？ 度領：「我好奇的是妳。 誰都看得出吧，這件屋子的主人，是妳。」 他們不知道的是，這一切已被書架上的攝像頭清楚拍下，此刻同珢正在如炡的庭院裡邊下棋邊觀看這場直播。
度領問涎鎮有沒有折磨過別人，如果她不答就會去問其他人。 涎鎮眼神濕潤地說：「你終於還是打開了啊，那個盒子。」 度領得到肯定答復，心如刀絞：「文老師做錯了什麼？」
涎鎮的回答再次令人驚愕：「必須要做錯什麼嗎？ 折磨她只是那個臭婊子的說法，我們只是關係不好而已！」隨後不耐煩地把煙蒂丟在地板上踩熄，臨走還不忘努力佔據上風：「在這裡相遇，該失望的不是歐巴，而是我啊。」 河度領震驚得半晌合不攏嘴，此刻的他在想什麼呢？
《黑暗榮耀》講述被校園暴力摧毀身心的女人用盡一生佈局復仇的故事，劇中五個加害者堪稱壞得徹底，尤其為首的朴涎鎮，不僅仗著家庭地位和財力四處欺負弱勢者，還覺得一切理所當然、絲毫不感到愧疚。
金銀淑編劇和安吉鎬導演在第二季說明會上透露，之前有網友看過9集和10集的試映會後PO文表示非常精彩，但他們保證第11集還會更精彩，當然最精彩的還是大結局16 集！宋慧喬暗示「同珢埋下的所有伏筆都會引爆」，鄭星一形容第二季是「混沌、破壞、忘卻的混合體」，無不讓人期待值拉高！
思念的涎鎮啊，今天下午4點，終於要見面啦！
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