《黑暗荣耀》第二季先公开片段：他还是打开了那个盒子！编导承诺绝不烂尾，宋慧乔：「所有伏笔将会一一引爆」！

《黑暗荣耀》第一季在去年底上线，三个多月来热度全然不退，各国剧迷都苦等第二季释出！终於熬到3月10日，就在今天下午4点，Netflix就要独家上架啦！
今天上午提前公开了第二季的3分钟片段，时间线正是第一季结尾：朴涎镇第一次走进文同珢贴满照片的房间，河度领也在几乎同一时间找到这里。 涎镇看到河度领充满质询的眼神，瞬间慌了！
河度领看到门锁被破坏，涎镇没脱鞋就踩在屋里地板。 涎镇心虚辩解这是为了让朋友知道她来看望过，为掩饰心虚还反问丈夫难道对同珢好奇吗？ 度领：「我好奇的是你。 谁都看得出吧，这件屋子的主人，是你。」 他们不知道的是，这一切已被书架上的摄像头清楚拍下，此刻同珢正在如炡的庭院里边下棋边观看这场直播。
度领问涎镇有没有折磨过别人，如果她不答就会去问其他人。 涎镇眼神湿润地说：「你终於还是打开了啊，那个盒子。」 度领得到肯定答复，心如刀绞：「文老师做错了什么？」
涎镇的回答再次令人惊愕：「必须要做错什么吗？ 折磨她只是那个臭婊子的说法，我们只是关系不好而已！」随后不耐烦地把烟蒂丢在地板上踩熄，临走还不忘努力占据上风：「在这里相遇，该失望的不是欧巴，而是我啊。」 河度领震惊得半晌合不拢嘴，此刻的他在想什么呢？
《黑暗荣耀》讲述被校园暴力摧毁身心的女人用尽一生布局复仇的故事，剧中五个加害者堪称坏得彻底，尤其为首的朴涎镇，不仅仗著家庭地位和财力四处欺负弱势者，还觉得一切理所当然、丝毫不感到愧疚。
金银淑编剧和安吉镐导演在第二季说明会上透露，之前有网友看过9集和10集的试映会后PO文表示非常精彩，但他们保证第11集还会更精彩，当然最精彩的还是大结局16 集！宋慧乔暗示「同珢埋下的所有伏笔都会引爆」，郑星一形容第二季是「混沌、破坏、忘却的混合体」，无不让人期待值拉高！
思念的涎镇啊，今天下午4点，终於要见面啦！
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