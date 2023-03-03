《原來這就是愛啊》不讓李聖經獨美！Hani這幕獲讚封神演技　逼哭金英光「以後拜託避開我」

由Disney+獨家熱播中的復仇虐戀系浪漫韓劇《原來這就是愛啊》從開播之後話題不斷。在最新集數中，成功轉型成演員的Hani安喜延（飾演姜敏英）因為遇見了前男友韓冬辰（金英光飾演）在家中忍住淚的揪心模樣，讓不少網友驚艷原來她這麼會演。至於金英光更不用說，一幕在路邊崩潰大哭的橋段，也被影迷大讚絕對是封神一幕。



Hani演技大提升



在第四集中，姜敏英悄悄從美國回到南韓，似乎是忘不了韓冬辰，不僅搬到韓冬辰家對面，更送上草莓給前男友。但為了不被韓冬辰發現，在韓冬辰按門鈴時選擇不開門，默默在門後這端心痛流著淚。這幕虐心又無法表達的愛意，讓以安喜延本名闖蕩戲劇圈的Hani再度重回影迷視線，不少人大讚這幕讓他看了也跟著流淚，更有網友開始敲碗，希望讓姜敏英與韓冬辰重修舊好。

金英光的爆風眼淚



看著金英光在《原來這就是愛啊》中沉默又內斂的形象，完全無法想像他之前還是位冷血殺人魔！在第四集中，韓冬辰在電話中訴說這些年來被背叛的委屈，他難過說著「交往了七年的女友，昨天還被我抱在懷裡的女友，卻收到了她喜帖。」一邊說著一邊低頭啜泣，想忘也忘不了的回憶，不斷刺傷抑鬱的韓冬辰，就算看到了姜敏英也狠心說著「就算在路上遇到我，也應該要避開我吧？」但轉過身就在路邊激動的流下了男兒淚。或許就像沈彗星（金叡園飾演）說的，韓冬辰內心像一隻小狗狗一樣，很需要別人好好抱抱安慰他啊！

李聖經、金英光的浪漫幻想橋段



不過編劇是善良的！在一片虐戀的氣氛中，還是有一些些甜蜜的幻想橋段給粉絲過過癮。宇宙（李聖經飾演）的姊姊沈彗星在劇中堪稱「最佳容陷愛」代表，光看到妹妹跟韓冬辰走在一起的橋段，立刻就開始幻想兩人的甜蜜模樣。只見宇宙換上了碎花長洋裝，看著韓冬辰露出燦笑。而韓冬辰更是一改陰沈模樣，溫柔地看著心愛的女人，兩人還在套有夢幻濾鏡的畫面下散步，也算是滿足了想要兩人趕緊談戀愛的粉絲，那種急迫的心情了！

「模特兒界的復仇者聯盟」何時會相遇？



其實在《原來這就是愛啊》中還有一個小小彩蛋，就是男主角金英光與男二盛駿（飾演尹濬）其實是至親好友！兩人與男星李洙赫、金宇彬、洪宗玄都是從模特兒界出身，加上目前都在戲劇圈活躍，因此被稱作是「模特兒界的復仇者聯盟」。不過就目前看來似乎還沒有上演真正的爭奪女主角戲碼，未來會不會看到好兄弟為了女人反目成仇呢？一定要鎖定《原來這就是愛啊》！

Disney+ 獨家熱播《原來這就是愛啊》，每周三下午4:00 上架新集數

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