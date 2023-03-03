《原来这就是爱啊》不让李圣经独美！Hani这幕获赞封神演技　逼哭金英光「以后拜托避开我」

由Disney+独家热播中的复仇虐恋系浪漫韩剧《原来这就是爱啊》从开播之后话题不断。在最新集数中，成功转型成演员的Hani安喜延（饰演姜敏英）因为遇见了前男友韩冬辰（金英光饰演）在家中忍住泪的揪心模样，让不少网友惊艳原来她这么会演。至於金英光更不用说，一幕在路边崩溃大哭的桥段，也被影迷大赞绝对是封神一幕。



Hani演技大提升



在第四集中，姜敏英悄悄从美国回到南韩，似乎是忘不了韩冬辰，不仅搬到韩冬辰家对面，更送上草莓给前男友。但为了不被韩冬辰发现，在韩冬辰按门铃时选择不开门，默默在门后这端心痛流著泪。这幕虐心又无法表达的爱意，让以安喜延本名闯荡戏剧圈的Hani再度重回影迷视线，不少人大赞这幕让他看了也跟著流泪，更有网友开始敲碗，希望让姜敏英与韩冬辰重修旧好。

金英光的爆风眼泪



看著金英光在《原来这就是爱啊》中沉默又内敛的形象，完全无法想像他之前还是位冷血杀人魔！在第四集中，韩冬辰在电话中诉说这些年来被背叛的委屈，他难过说著「交往了七年的女友，昨天还被我抱在怀里的女友，却收到了她喜帖。」一边说著一边低头啜泣，想忘也忘不了的回忆，不断刺伤抑郁的韩冬辰，就算看到了姜敏英也狠心说著「就算在路上遇到我，也应该要避开我吧？」但转过身就在路边激动的流下了男儿泪。或许就像沈彗星（金睿园饰演）说的，韩冬辰内心像一只小狗狗一样，很需要别人好好抱抱安慰他啊！

李圣经、金英光的浪漫幻想桥段



不过编剧是善良的！在一片虐恋的气氛中，还是有一些些甜蜜的幻想桥段给粉丝过过瘾。宇宙（李圣经饰演）的姊姊沈彗星在剧中堪称「最佳容陷爱」代表，光看到妹妹跟韩冬辰走在一起的桥段，立刻就开始幻想两人的甜蜜模样。只见宇宙换上了碎花长洋装，看著韩冬辰露出灿笑。而韩冬辰更是一改阴沈模样，温柔地看著心爱的女人，两人还在套有梦幻滤镜的画面下散步，也算是满足了想要两人赶紧谈恋爱的粉丝，那种急迫的心情了！

「模特儿界的复仇者联盟」何时会相遇？



其实在《原来这就是爱啊》中还有一个小小彩蛋，就是男主角金英光与男二盛骏（饰演尹浚）其实是至亲好友！两人与男星李洙赫、金宇彬、洪宗玄都是从模特儿界出身，加上目前都在戏剧圈活跃，因此被称作是「模特儿界的复仇者联盟」。不过就目前看来似乎还没有上演真正的争夺女主角戏码，未来会不会看到好兄弟为了女人反目成仇呢？一定要锁定《原来这就是爱啊》！

Disney+ 独家热播《原来这就是爱啊》，每周三下午4:00 上架新集数

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