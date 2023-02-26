偶像和演員大不同雙重認證！BTS V狂找鏡頭，朴敘俊對著菜講話；任時完超會比手勢，讓金熙元大開眼界

「偶像」遇上「演員」常常會出現很多不同的習慣和舉動，大家印象最深刻的是什麼場面呢？

在演技圈裡當偶像遇上演員後，由於在鏡頭前的習慣不同，常常會因為出現不同反應而引發話題性，近期也出現了兩個片段，來跟大家分享一下。

▼金泰亨（BTS V）VS朴敘俊：在節目《瑞鎮家》裡，身為廚師長的朴敘俊正在和金泰亨實習生溝通，但偶像出身的泰亨習慣是找鏡頭說話，忍不住問朴敘俊說：「你是看著哪裡說話呢？」朴敘俊回：「我看著拉麵說話。」留下了一臉疑惑的泰亨。

因為偶像在舞台上就是要找鏡頭，連平常真人秀時，也會盯著鏡頭說話，但演員不同，演員拍戲時就是要避開鏡頭，表現得越自然越好。



▼任時完（ZE:A帝國之子）VS金熙元：三人合照宣傳時，任時完立刻想到了要比出Netflix的手勢，花招非常多，千玗嬉和金熙元驚訝之餘，也跟著默默配合。



▼當然也是有例外的啦！比都敬秀（EXO D.O.）還像偶像的演員曹政奭，對著鏡頭拍照的各種反應有夠快～。XD



除此之外，大家有沒有印象最深刻的「偶像和演員大不同」經典場面呢？歡迎留言跟我分享一下吧！

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