偶像和演员大不同双重认证！BTS V狂找镜头，朴叙俊对著菜讲话；任时完超会比手势，让金熙元大开眼界

「偶像」遇上「演员」常常会出现很多不同的习惯和举动，大家印象最深刻的是什么场面呢？

在演技圈里当偶像遇上演员后，由於在镜头前的习惯不同，常常会因为出现不同反应而引发话题性，近期也出现了两个片段，来跟大家分享一下。

▼金泰亨（BTS V）VS朴叙俊：在节目《瑞镇家》里，身为厨师长的朴叙俊正在和金泰亨实习生沟通，但偶像出身的泰亨习惯是找镜头说话，忍不住问朴叙俊说：「你是看著哪里说话呢？」朴叙俊回：「我看著拉面说话。」留下了一脸疑惑的泰亨。

因为偶像在舞台上就是要找镜头，连平常真人秀时，也会盯著镜头说话，但演员不同，演员拍戏时就是要避开镜头，表现得越自然越好。



▼任时完（ZE:A帝国之子）VS金熙元：三人合照宣传时，任时完立刻想到了要比出Netflix的手势，花招非常多，千玗嬉和金熙元惊讶之余，也跟著默默配合。



▼当然也是有例外的啦！比都敬秀（EXO D.O.）还像偶像的演员曹政奭，对著镜头拍照的各种反应有够快～。XD



除此之外，大家有没有印象最深刻的「偶像和演员大不同」经典场面呢？欢迎留言跟我分享一下吧！

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