金英光受難又光榮的一天！《驚六》瘋狂被調侃無奈「想回家」，尾聲名場面製造全場高潮

《驚人的星期六》18日播出了最新一集EP.251，嘉賓是Disney+原創劇《原來這就是愛啊》（港譯：這是愛情嗎）兩位主演李聖經與金英光。

金英光一開始就坦承自己是I型人格很內向，和E型的李聖經完全不同，所以在《原來這就是愛啊》一整天拍攝下來很感謝但也「很疲憊」。Key也爆料他和金英光合作過《守望者》，但當時金英光超怕生，「我到現在和他還不太熟，根本不知道他是怎麼樣的人」。



金英光自爆內向，結果就是不停被主持人與成員們調侃，被逼迫跳舞還得坐上回答區唱歌，他不知所措回應金東炫而比出的模稜兩可按讚手勢，更被點出來是他特有的「內向比讚」，大家瘋狂模仿並稱之「2023最棒流行手勢」。



到了最後一輪猜歌遊戲，金英光忍不住喊出「想走了」，大家都明白他想回家的心情，但要他「再忍一下」。忍著忍著還真的爆發(?)了，Boom要求金英光拿出才藝，「不表現不能走」，金英光便一鳴驚人，把手當作圈套般環繞自己的頭，全場驚訝不已！



甚至在最後一次使用提示時，金英光突發奇想把聽寫的平板拿起來錄影，還像是作弊慣犯般用慢動作錄影，直接破解Boom的提示！「英光真的變成英雄了──」誰都沒想到，金英光被消遣一整集，在節目最後10分鐘竟創造了光榮時刻啊！



▼金英光出演精華片段（完整中文版節目可至friDay影音收看）



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