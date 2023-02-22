金英光受难又光荣的一天！《惊六》疯狂被调侃无奈「想回家」，尾声名场面制造全场高潮

《惊人的星期六》18日播出了最新一集EP.251，嘉宾是Disney+原创剧《原来这就是爱啊》（港译：这是爱情吗）两位主演李圣经与金英光。

金英光一开始就坦承自己是I型人格很内向，和E型的李圣经完全不同，所以在《原来这就是爱啊》一整天拍摄下来很感谢但也「很疲惫」。Key也爆料他和金英光合作过《守望者》，但当时金英光超怕生，「我到现在和他还不太熟，根本不知道他是怎么样的人」。



金英光自爆内向，结果就是不停被主持人与成员们调侃，被逼迫跳舞还得坐上回答区唱歌，他不知所措回应金东炫而比出的模棱两可按赞手势，更被点出来是他特有的「内向比赞」，大家疯狂模仿并称之「2023最棒流行手势」。



到了最后一轮猜歌游戏，金英光忍不住喊出「想走了」，大家都明白他想回家的心情，但要他「再忍一下」。忍著忍著还真的爆发(?)了，Boom要求金英光拿出才艺，「不表现不能走」，金英光便一鸣惊人，把手当作圈套般环绕自己的头，全场惊讶不已！



甚至在最后一次使用提示时，金英光突发奇想把听写的平板拿起来录影，还像是作弊惯犯般用慢动作录影，直接破解Boom的提示！「英光真的变成英雄了――」谁都没想到，金英光被消遣一整集，在节目最后10分钟竟创造了光荣时刻啊！



▼金英光出演精华片段（完整中文版节目可至friDay影音收看）



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