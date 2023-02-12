崔振赫感情受矚目，沒特定理想型只期待一見鍾情！重現《馬成》經典浪漫畫面讓他直呼「太肉麻看不下去啦〜」

演員崔振赫於2月12日晚間於新北市與粉絲們見面，提前送上了情人節的問候。看見大家一如既往地歡迎他，更表示希望每年都有機會來台與粉絲們相見。對於大家的提問與要求，崔振赫也有求必應，送上熱情擁抱與合影給幸運粉絲們。





崔振赫一出場就演唱了中文歌曲《情非得已》，雖然有一點點歌詞發音不太標準，演唱完畢時他還向粉絲說明自己因為準備的時間不夠長，所以對歌詞的發音咬字方面有些不完美，不過粉絲們認為崔振赫已經算是誠意十足，讓大家聽得覺得相當滿意。





因為疫情關係，原本應該在2020年舉辦的見面會延遲至今，崔振赫也表示自己已經沉澱了一陣子，終於將在5月推出新的電視劇作品《Numbers》，希望大家喜歡。而他的感情世界也備受矚目，他表示其實演員這個職業，讓他不太有機會認識一些新朋友，所以他也不太特別過情人節等等的節日，但一見到滿場粉絲他還是趕緊用中文向大家問候「情人節快樂」。





崔振赫到底心目中的理想型是什麼樣的女孩呢？不僅在現場的粉絲們，就連他的多年好友金在中以及尹賢旻都非常好奇。好友們在影片中也推測了崔振赫「有可能」喜歡的女生類型，但兩位的說法都讓崔振赫當場打槍，更直呼「這兩個人根本不是我朋友」。他表示自己其實對所謂的理想型沒有什麼條件設定，只要是身體健康的女生就好，感覺對了溝通無礙就可以了，感覺比較重要，是傾向一見鍾情類型的人。



接著崔振赫更演唱了台灣粉絲耳熟能詳的《I Believe》，也抽出粉絲們的心願便利貼，無論是要求抱抱、聊天、合照甚至比腕力，他都一一完成大家的願望。隨後也抽出幸運的粉絲，重現他在電視劇《繼承者們》還有《馬成的喜悅》的經典場面並回答問題，當台上播出他與女主角擁抱著並且浪漫跳著慢舞的畫面，讓崔振赫害羞地轉過頭來說「看不下去了」，讓大家覺得相當有趣。



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