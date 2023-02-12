崔振赫感情受瞩目，没特定理想型只期待一见钟情！重现《马成》经典浪漫画面让他直呼「太肉麻看不下去啦〜」

演员崔振赫於2月12日晚间於新北市与粉丝们见面，提前送上了情人节的问候。看见大家一如既往地欢迎他，更表示希望每年都有机会来台与粉丝们相见。对於大家的提问与要求，崔振赫也有求必应，送上热情拥抱与合影给幸运粉丝们。





崔振赫一出场就演唱了中文歌曲《情非得已》，虽然有一点点歌词发音不太标准，演唱完毕时他还向粉丝说明自己因为准备的时间不够长，所以对歌词的发音咬字方面有些不完美，不过粉丝们认为崔振赫已经算是诚意十足，让大家听得觉得相当满意。





因为疫情关系，原本应该在2020年举办的见面会延迟至今，崔振赫也表示自己已经沉淀了一阵子，终於将在5月推出新的电视剧作品《Numbers》，希望大家喜欢。而他的感情世界也备受瞩目，他表示其实演员这个职业，让他不太有机会认识一些新朋友，所以他也不太特别过情人节等等的节日，但一见到满场粉丝他还是赶紧用中文向大家问候「情人节快乐」。





崔振赫到底心目中的理想型是什么样的女孩呢？不仅在现场的粉丝们，就连他的多年好友金在中以及尹贤旻都非常好奇。好友们在影片中也推测了崔振赫「有可能」喜欢的女生类型，但两位的说法都让崔振赫当场打枪，更直呼「这两个人根本不是我朋友」。他表示自己其实对所谓的理想型没有什么条件设定，只要是身体健康的女生就好，感觉对了沟通无碍就可以了，感觉比较重要，是倾向一见钟情类型的人。



接著崔振赫更演唱了台湾粉丝耳熟能详的《I Believe》，也抽出粉丝们的心愿便利贴，无论是要求抱抱、聊天、合照甚至比腕力，他都一一完成大家的愿望。随后也抽出幸运的粉丝，重现他在电视剧《继承者们》还有《马成的喜悦》的经典场面并回答问题，当台上播出他与女主角拥抱著并且浪漫跳著慢舞的画面，让崔振赫害羞地转过头来说「看不下去了」，让大家觉得相当有趣。



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