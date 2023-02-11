BTS防弹少年团Jimin串烧自家的四首旧歌，粉丝们感叹这是最怀念的时期：「想到花样年华就眼眶泛泪」

M编最爱的始终是〈I NEED U〉！！好爱小短裤＋旁徨的青春～（大家最爱哪个时期的防弹呢？）

近期与前辈太阳合作了新歌〈VIBE〉的Jimin，也在紧锣密鼓地准备个人专辑，粉丝们对於他的solo活动也相当期待！

Jimin除了对自我要求很高之外，也是极度宠粉的偶像代表，特别准备了串烧BTS防弹少年团热门旧歌的舞蹈，搭配高楼美景与黄昏，为粉丝们献上了四首歌曲的亮点片段，一起来看看有哪几首歌吧？

从〈I NEED U〉、〈RUN〉、〈DOPE〉到〈FIRE〉，可以说是回顾了BTS上升期的所有经典曲目，〈I NEED U〉是他们在音乐节目上首次拿下冠军一位奖杯的歌曲，接著一次又一次的突破自身纪录，那段专辑以《花样年华》命名的日子，道尽青春复杂且蕴含各种意义，是许多粉丝们热爱的时光。





不晓得BTS的哪首歌、哪段时期，也让你爱到难以忘怀呢？



最后，我放上这五首MV让大家回味一番吧！



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻