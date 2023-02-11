《浪漫速成班》郑敬淏男生女生全都配！经典韩剧CP大合辑，谁跟郑少女是你心中最经典的组合～

M编心目中的最爱CP是《机智牢房生活》的囚犯金济赫（朴海秀 饰）&狱警李俊浩（郑敬淏 饰），保护兄弟的情谊满到溢出来啦！！

有很多韩剧迷说到郑敬淏和谁最有火花，第一时间可能会联想到的不一定是搭档的女演员，很有可能是搭档的男演员～！「郑少女」的绰号，又是从何而来的呢？



那就要先说起打响他知名度的2015年作品，JTBC 的《为纯情著迷》（陷入纯情），剧中他饰演性格冷血严肃的投资专家－姜敏浩，在心脏移植后忽然变得感性又纯情，与金素妍在剧中的互动又萌又可爱又很会撒娇，因此有了「郑少女」的称号。



「郑少女」的绰号另一由来，就是他留长发微卷的造型，宛如少女一般的气质，让粉丝们忍不住称呼自己帅气的OPPA一声：「少女～」



紧接著，2016年与张娜拉携手主演 MBC 的《再一次 Happy Ending》，是许多韩剧迷心中的经典爱情喜剧，郑敬淏和张娜拉一搭一唱的CP感十足，搞笑又充满成人感性的罗曼史，让许多人难以忘怀这部作品。



之后，就是主演2017年tvN的《机智牢房生活》，棒球明星金济赫（朴海秀 饰）意外入狱，身为多年好友的狱警李俊浩（郑敬淏 饰）则多次出手帮助陷入危机的济赫，默默守护著好兄弟，两人剧中深厚的友谊令观众们印象深刻。



不晓得是不是男男CP效应太成功，郑敬淏2018年主演的OCN《火星生活》又一次获得成功反响，他与朴诚雄搭档，2018年的刑警韩泰柱（郑敬淏 饰）穿越到1988年，与当代刑警姜栋哲（朴诚雄 饰）合作办案，两人一开始看不惯对方的办事风格，却在一次次磨合中成为最佳拍档，至今仍有许多观众期待可以看到第二季的好作品。



2019年再次与朴诚雄合作tvN《当恶魔呼喊你的名字》，郑敬淏饰演的明星作曲家河立，与恶魔（朴诚雄 饰）签下了契约，时间一到恶魔便要夺取河立的灵魂，为了延长自己的寿命，河立不得不听命於恶魔，寻找其他能够吸引他的灵魂替代品，这个设定是不是越听越带劲啊～。（挑眉）



之后，便是tvN《机智医生生活》&《机智医生生活2》两大人气作品，郑敬淏身为五人帮的一员，和曹政奭在剧中特别有火花，每次都像小学生一样吵架互斗嘴。

而在柳演锡&申铉彬楼梯幽会的花絮里，待机中的郑敬淏还直接闯入两人之间，并强吻了柳演锡～。XD

이와중에 정원의 넓은 어깨와 준완의 슬림바디는 완벽하다..

pic.twitter.com/gqKODmTX4U — 보라돌이 (@purpledorrri) December 9, 2022

当然，剧里郑敬淏的正宫&恋爱对象，其实是演曹政奭妹妹的演员郭善英，虽然两人恋爱戏份不多，但久久见一次面的氛围还是相当甜蜜。



最后，就是2023年的最新作品 tvN《浪漫速成班》这一次挑战数学明星讲师崔直说可以说是非常成功，一开头就奠定了「超容易推倒」的傲娇柔弱搞笑人设，直接拿了女主的剧本，反观全道嬿则是国家代表运动选手出身，坚强又体力好的设定，新颖又爆笑的内容，不仅拿下高收视，也在网路上拥有相当高的话题度。



那么，说到和郑敬淏最有火花的对手戏演员，你第一个会想到谁呢？

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