BTS防彈少年團柾國只不過開了一次直播，這些東西就賣斷貨了！

BTS防彈少年團忙內柾國展現了驚人的帶貨能力。

作為名聲火遍全球的防彈少年團，成員們的一舉一動都機受關注，他們穿的、用的、吃的... 經常被一搶而空，號召力之大令人震驚。幾日前忙內柾國開通直播和粉絲互動，出現在鏡頭里的東西，（除了柾國本人大家搶不到之外）幾乎全部脫銷。



吃雞直播裡，柾國透露在冰箱冷凍室裡凍了8個500cc的杯子和10個400cc的杯子，專門用來喝啤酒，啤酒就是他的摯愛。 沒過多久各大韓國購物網站上的同款啤酒杯就顯示「售罄」。 有粉絲在Twitter上爆料自己咨詢了啤酒杯賣家，賣家非常震驚地反問她發生了什麼事情，一早上有300多單的交易，該粉絲還好心建議賣家要多多進貨，這幾日會爆單。



정국 맥주잔 품절

(이름도 벌써 정국 맥주잔 됨)

Sold out King JUNGKOOK #정국 @BTS_twt pic.twitter.com/gUq0h8tufb — Main vocal.jungkook(@97901_sue) February 2, 2023

緊接著直播中只露出一角桌子上的香薰蠟燭也被粉絲們挖出了品牌，品牌方發佈緊急通告稱訂單暴增忙不過來。 柾國吃播重頭戲-炸雞品牌自然也逃不過粉絲的關注，相關品牌直接登上外賣app熱搜榜，好幾家連鎖店鋪都稱庫存都賣光了，柾國強大的帶貨能力和號召力也是世界級！



이게 바로 방탄회식에서 남준이가 말했던 정국이 집은 사방팔방 향초가 타고 있다던 그.... pic.twitter.com/2VZYjY7riN — 이팝팝 (@2poppops) February 3, 2023

피지컬보면서 치킨뜯는 정국 그옆에서 난리난 밤이

그리고 그걸 지켜보는 책상위 부속품 시점 pic.twitter.com/TY3mROGfcg — (@coco_nu_ts) February 3, 2023

粉絲和網友評價柾國稱：「他每次出來都有種'毀滅'地球的氣勢」、「啤酒杯只有500cc的同款賣空了，太嚇人了」、「每次見識柾國效果都很震驚」等。

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