BTS防弹少年团柾国只不过开了一次直播，这些东西就卖断货了！

BTS防弹少年团忙内柾国展现了惊人的带货能力。

作为名声火遍全球的防弹少年团，成员们的一举一动都机受关注，他们穿的、用的、吃的... 经常被一抢而空，号召力之大令人震惊。几日前忙内柾国开通直播和粉丝互动，出现在镜头里的东西，（除了柾国本人大家抢不到之外）几乎全部脱销。



吃鸡直播里，柾国透露在冰箱冷冻室里冻了8个500cc的杯子和10个400cc的杯子，专门用来喝啤酒，啤酒就是他的挚爱。 没过多久各大韩国购物网站上的同款啤酒杯就显示「售罄」。 有粉丝在Twitter上爆料自己咨询了啤酒杯卖家，卖家非常震惊地反问她发生了什么事情，一早上有300多单的交易，该粉丝还好心建议卖家要多多进货，这几日会爆单。



정국 맥주잔 품절

(이름도 벌써 정국 맥주잔 됨)

Sold out King JUNGKOOK #정국 @BTS_twt pic.twitter.com/gUq0h8tufb — Main vocal.jungkook(@97901_sue) February 2, 2023

紧接著直播中只露出一角桌子上的香薰蜡烛也被粉丝们挖出了品牌，品牌方发布紧急通告称订单暴增忙不过来。 柾国吃播重头戏-炸鸡品牌自然也逃不过粉丝的关注，相关品牌直接登上外卖app热搜榜，好几家连锁店铺都称库存都卖光了，柾国强大的带货能力和号召力也是世界级！



이게 바로 방탄회식에서 남준이가 말했던 정국이 집은 사방팔방 향초가 타고 있다던 그.... pic.twitter.com/2VZYjY7riN — 이팝팝 (@2poppops) February 3, 2023

피지컬보면서 치킨뜯는 정국 그옆에서 난리난 밤이

그리고 그걸 지켜보는 책상위 부속품 시점 pic.twitter.com/TY3mROGfcg — (@coco_nu_ts) February 3, 2023

粉丝和网友评价柾国称：「他每次出来都有种'毁灭'地球的气势」、「啤酒杯只有500cc的同款卖空了，太吓人了」、「每次见识柾国效果都很震惊」等。

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