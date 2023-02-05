【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：2月開始了～快有不少令人期待的新劇要開播了！

如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（二月）第１週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──Netflix《黑暗榮耀》：8.6（第一季共8集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.2──tvN《浪漫速成班》：8.1（今晚播至第７集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.3──tvN《Missing：他們存在過2》：7.3（已播出大結局）

【香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.4──tvN《朝鮮精神科醫師劉世豐2》：7（播至第８集）

【台灣由LINE TV、friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.5──SBS《法錢》（權貴復仇）：6.8（今晚播至第１０集）

【台灣由Prime Video播出】

NO.5──MBC《木偶的季節》：6.8（今晚播出第４集）

【台灣由愛奇藝國際站、LINE TV、iQIYI國際站、MyVideo、Hami Video播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.7──JTBC《愛情的理解》：6.6（播至第１４集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.8──SBS《Trolley：命運交叉點》：6.5（播至第１２集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.8──KBS《頭腦共助》：6.5（播至第１０集）

【台灣由愛奇藝國際站播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.8──JTBC《代理公司》：6.5（今晚播出第９集）

【台灣由LINE TV、Hami Video播出】

choyoung@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞