全道嬿《浪漫速成班》小菜店社長→傳奇殺手！Netflix新電影《格殺福順》公開預告：「殺人比養小孩容易」

難道全道嬿早上賣便當、晚上去殺人？（欸）

tvN週末劇《浪漫速成班》由《海岸村恰恰恰》柳濟元導演與《結過一次了》楊熙勝編劇攜手打造，描述南行善（全道嬿 飾）為幫助女兒擠進明星講師崔直說（鄭敬淏 飾）的課堂，意外因競爭無比的大考糾纏在一起，展開一場有笑有淚的浪漫愛情故事。最新一集（第6集）收視率來到10.9%，後勢看漲。OTT平臺則可以通過Netflix收看。

暫時先忘記南行善親切、溫暖的形象吧，全道嬿將通過Netflix新電影《格殺福順》展現不同樣貌！這是一部動作片，描述在買凶殺人業界的傳奇殺手「吉福順」，在與公司續約前，必須面對殺死或被殺死，無法避免的一場正面對決。

本片入圍第73屆柏林影展的特別展映單元，下月（3月）31日公開。預告影片裡出現「殺人比養小孩容易」、「我得在市場關門前離開」等臺詞，可以看出身為殺手的吉福順，同時也是一位母親。







除此之外，薛耿求、李絮、具教煥等演技派演員也將齊聚一堂。而曾在《浪漫速成班》裡飾演年輕時的南行善的李妍，則將在《格殺福順》裡飾演全道嬿旗下一名殺手──英智。

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