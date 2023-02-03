全道嬿《浪漫速成班》小菜店社长→传奇杀手！Netflix新电影《格杀福顺》公开预告：「杀人比养小孩容易」

难道全道嬿早上卖便当、晚上去杀人？（唉）

tvN周末剧《浪漫速成班》由《海岸村恰恰恰》柳济元导演与《结过一次了》杨熙胜编剧携手打造，描述南行善（全道嬿 饰）为帮助女儿挤进明星讲师崔直说（郑敬淏 饰）的课堂，意外因竞争无比的大考纠缠在一起，展开一场有笑有泪的浪漫爱情故事。最新一集（第6集）收视率来到10.9%，后势看涨。OTT平台则可以通过Netflix收看。

暂时先忘记南行善亲切、温暖的形象吧，全道嬿将通过Netflix新电影《格杀福顺》展现不同样貌！这是一部动作片，描述在买凶杀人业界的传奇杀手「吉福顺」，在与公司续约前，必须面对杀死或被杀死，无法避免的一场正面对决。

本片入围第73届柏林影展的特别展映单元，下月（3月）31日公开。预告影片里出现「杀人比养小孩容易」、「我得在市场关门前离开」等台词，可以看出身为杀手的吉福顺，同时也是一位母亲。







除此之外，薛耿求、李絮、具教焕等演技派演员也将齐聚一堂。而曾在《浪漫速成班》里饰演年轻时的南行善的李妍，则将在《格杀福顺》里饰演全道嬿旗下一名杀手――英智。

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