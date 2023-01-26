日本人氣小生道枝駿佑訪韓：我是宋江粉絲，超想見他，告訴他「我很喜歡他」 韓韶禧新年開喝大醉特醉，醉倒地上被疊積木、躺大馬路起不來！網友：這是我過年寫照？

日本明星道枝駿佑造訪韓國為主演的新影片《今晚，即使這愛情從世界上消失》做宣傳。

《今晚，即使這愛情從世界上消失》於25日在首爾舉行記者發佈會，道枝駿佑亮相，一身灰色正裝+淺藍色條紋襯衣非常帥氣，黑色皮質領帶又為他增加了一絲俏皮感，展現了日本小生的精緻度。 道枝駿佑對待媒體和記者也很有耐心，認真回答每一個問題。



既然來韓國宣傳，自然逃不過關於韓國的問題，道枝駿佑表示：剛落地韓國就受到了當地粉絲熱情的接機和歡呼聲，非常感謝，韓國和首爾是非常帥氣的（國家和）城市，讓我很感動。 聽說這（《今夜》）是繼《情書》之後在韓國最後歡迎的日本愛情電影，真的很感謝大家。 1年前我參加了這部電影的劇本排練，當時根本就沒想過自己能來韓國，想對合作的演員、導演、工作人員說一聲謝謝。

道枝駿佑透露自己也很愛看韓劇，他稱：「我看了很多韓劇，不過很少看韓國電影，聽說有不少日韓合作的電影，如果有機會的話想要參演韓國導演執導的作品。 我非常喜歡宋江，看了他不少作品，希望在韓國見到他，告訴他我很喜歡他。 」



一個是日本超人氣男星，一個是韓國當紅炸自己，若道枝駿佑和宋江碰面的話，光靠想像都能知道關注度會有多火爆了。

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