日本人气小生道枝骏佑访韩：我是宋江粉丝，超想见他，告诉他「我很喜欢他」 韩韶禧新年开喝大醉特醉，醉倒地上被叠积木、躺大马路起不来！网友：这是我过年写照？

日本明星道枝骏佑造访韩国为主演的新影片《今晚，即使这爱情从世界上消失》做宣传。

《即使，这份恋情今晚就会从世界上消失》（即使这份爱今夜从世上消失）於25日在首尔举行记者发布会，「浪花男子」成员道枝骏佑亮相，一身灰色正装+浅蓝色条纹衬衣非常帅气，黑色皮质领带又为他增加了一丝俏皮感，展现了日本小生的精致度。 道枝骏佑对待媒体和记者也很有耐心，认真回答每一个问题。



既然来韩国宣传，自然逃不过关於韩国的问题，道枝骏佑表示：刚落地韩国就受到了当地粉丝热情的接机和欢呼声，非常感谢，韩国和首尔是非常帅气的（国家和）城市，让我很感动。 听说这（《今夜》）是继《情书》之后在韩国最后欢迎的日本爱情电影，真的很感谢大家。 1年前我参加了这部电影的剧本排练，当时根本就没想过自己能来韩国，想对合作的演员、导演、工作人员说一声谢谢。



道枝骏佑透露自己也很爱看韩剧，他称：「我看了很多韩剧，不过很少看韩国电影，听说有不少日韩合作的电影，如果有机会的话想要参演韩国导演执导的作品。 我非常喜欢宋江，看了他不少作品，希望在韩国见到他，告诉他我很喜欢他。 」



一个是日本超人气男星，一个是韩国当红炸自己，若道枝骏佑和宋江碰面的话，光靠想像都能知道关注度会有多火爆了。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻