黃晸珉戒酒一個月的變化：紅彤彤「酒tone」不見了，白皙清瘦似年輕十歲！ 韓韶禧新年開喝大醉特醉，醉倒地上被疊積木、躺大馬路起不來！網友：這是我過年寫照？

熟悉黃晸珉演員的朋友都知道他是愛酒狂徒，臉和脖子常年帶著酒精浸泡的紅暈，但最近他下定決心戒酒1個月，真的找回了渴望已久的白皙膚色！

黃晸珉和曹承佑、池珍熙2003年的一組友情旅行照片在韓網出名很久，三個人一起喝到茫、臉蛋紅彤彤笑容開懷，真朋友氛圍讓人很有親近感。 前年黃晸珉做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時這組照片又被拿出來，讓他覺得既丟臉又好笑。



黃晸珉說當時已經在外面喝過一輪，回房後本來說要續攤所以煮了泡麵，但結果只有他自己獨酌，就這樣被池珍熙拍下來PO到曹承佑粉絲官咖。 至於另一張在已經打烊的店鋪門口拍的照片，黃晸珉說當時已經斷片，自己也不知道為何要在那裡拍照，只是很希望這些照片從網上消失XD



黃晸珉也知道自己以「酒tone」膚色出名、很想擁有白皙面孔，最近他終於做到了！



本月18日，黃晸珉為宣傳新片《火線交涉》做客MBC FM4U晨間電台節目《張聖圭的早安FM》，精神爽朗、毫無倦色，最重要是臉上真的沒有「酒tone」，變成了普通人的健康膚色！



原來黃晸珉正在實踐戒酒這一新年願望，從去年12月23日左右就沒再碰過酒精，晚上10點就睡、早上5點多起床：「雖然不知以後會怎樣，但打算努力一次。」

20日出演《朴明秀的Radio Show》時也是保持良好的模樣！網友紛紛為他的變化感到驚艷：「真的變白好多」、「而且瘦了，是水腫消掉嗎」、「看起來很健康，真好」、「好像從澡堂出來一樣清爽」、「年輕了10歲」。



此外，黃晸珉和炫彬主演的電影《火線交涉》講述外交官和國情院要員一起拯救韓國人質的故事，上映8天連續佔據票房一位、已突破100萬觀影人次。



▽甩掉「酒tone」的黃晸珉：



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