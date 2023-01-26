黄晸珉戒酒一个月的变化：红彤彤「酒tone」不见了，白皙清瘦似年轻十岁！ 韩韶禧新年开喝大醉特醉，醉倒地上被叠积木、躺大马路起不来！网友：这是我过年写照？

熟悉黄晸珉演员的朋友都知道他是爱酒狂徒，脸和脖子常年带著酒精浸泡的红晕，但最近他下定决心戒酒1个月，真的找回了渴望已久的白皙肤色！

黄晸珉和曹承佑、池珍熙2003年的一组友情旅行照片在韩网出名很久，三个人一起喝到茫、脸蛋红彤彤笑容开怀，真朋友氛围让人很有亲近感。 前年黄晸珉做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时这组照片又被拿出来，让他觉得既丢脸又好笑。



黄晸珉说当时已经在外面喝过一轮，回房后本来说要续摊所以煮了泡面，但结果只有他自己独酌，就这样被池珍熙拍下来PO到曹承佑粉丝官咖。 至於另一张在已经打烊的店铺门口拍的照片，黄晸珉说当时已经断片，自己也不知道为何要在那里拍照，只是很希望这些照片从网上消失XD



黄晸珉也知道自己以「酒tone」肤色出名、很想拥有白皙面孔，最近他终於做到了！



本月18日，黄晸珉为宣传新片《火线交涉》做客MBC FM4U晨间电台节目《张圣圭的早安FM》，精神爽朗、毫无倦色，最重要是脸上真的没有「酒tone」，变成了普通人的健康肤色！



原来黄晸珉正在实践戒酒这一新年愿望，从去年12月23日左右就没再碰过酒精，晚上10点就睡、早上5点多起床：「虽然不知以后会怎样，但打算努力一次。」

20日出演《朴明秀的Radio Show》时也是保持良好的模样！网友纷纷为他的变化感到惊艳：「真的变白好多」、「而且瘦了，是水肿消掉吗」、「看起来很健康，真好」、「好像从澡堂出来一样清爽」、「年轻了10岁」。



此外，黄晸珉和炫彬主演的电影《火线交涉》讲述外交官和国情院要员一起拯救韩国人质的故事，上映8天连续占据票房一位、已突破100万观影人次。



▽甩掉「酒tone」的黄晸珉：



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