終於又聽到BTS JIN的消息了：順利從新兵教育隊畢業，當上助教！

防彈少年團JIN結束了為期5周的新兵基礎軍事訓練。

據韓媒18日報導稱，JIN當天參加了陸軍第五步兵師團新兵教育大隊的結業式，結束了5周基礎軍事訓練，並從新人晉陞為同部隊的助教。 參與助教選拔的JIN以卓越的成績和好口碑通過的競選，成功當上助教，之後將繼續留在新兵隊輔助教官訓練後輩。

結業儀式上，JIN代表所有新兵作為指揮者亮相，左胸上掛上了二等兵胸章。 入伍前就有「天使聲音」的他在部隊里也大展好音色，喊著「稍息立正」、「向右看齊」等口號調動所有的二等兵。



230118 열쇠부대 신병교육대 수료식



영상이 끝나질 않네 우리 늠름한 진조교님 pic.twitter.com/5XxyZeQhKl — 쪼꼼 (@INEEDU_130613) January 18, 2023

어깨가 좀 아픈가ㅠㅠㅠㅡㅠ

등짝 한바가지



석진이 등판에서 수료식해도 될 듯#우리의우주_석진아사랑해 pic.twitter.com/O9rZUHq4p8 — 진이야⸒ (@jiniya_love) January 18, 2023

JIN入伍之後，韓網上也不斷傳出他參與訓練的照片，每次公開都引爆熱議，經歷了生化房演練的JIN一臉痛苦表情、或是參加完行軍之後的集體認證照等等，看得出來JIN已經完全適應了軍隊生活，作為男子漢正在切實履行國防義務中。



월드스타 BTS 진 고통스런 화생방 훈련후 모습~ pic.twitter.com/D6guYGAwWC — 지름신의 리뷰 (@thedodream) January 9, 2023

此外，JIN將於2024年6月12日退伍。 防彈少年團剩下的6名成員也將陸續入伍。

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