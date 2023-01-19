終於又聽到BTS JIN的消息了：順利從新兵教育隊畢業，當上助教！

終於又聽到BTS JIN的消息了：順利從新兵教育隊畢業，當上助教！

明星   2023年1月19日   星期四08:00   Tracy  

（封面圖源：FB@BTS (방탄소년단)）

防彈少年團JIN結束了為期5周的新兵基礎軍事訓練。

據韓媒18日報導稱，JIN當天參加了陸軍第五步兵師團新兵教育大隊的結業式，結束了5周基礎軍事訓練，並從新人晉陞為同部隊的助教。 參與助教選拔的JIN以卓越的成績和好口碑通過的競選，成功當上助教，之後將繼續留在新兵隊輔助教官訓練後輩。

結業儀式上，JIN代表所有新兵作為指揮者亮相，左胸上掛上了二等兵胸章。 入伍前就有「天使聲音」的他在部隊里也大展好音色，喊著「稍息立正」、「向右看齊」等口號調動所有的二等兵。

JIN入伍之後，韓網上也不斷傳出他參與訓練的照片，每次公開都引爆熱議，經歷了生化房演練的JIN一臉痛苦表情、或是參加完行軍之後的集體認證照等等，看得出來JIN已經完全適應了軍隊生活，作為男子漢正在切實履行國防義務中。

此外，JIN將於2024年6月12日退伍。 防彈少年團剩下的6名成員也將陸續入伍。

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