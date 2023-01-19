终於又听到BTS JIN的消息了：顺利从新兵教育队毕业，当上助教！

防弹少年团JIN结束了为期5周的新兵基础军事训练。

据韩媒18日报导称，JIN当天参加了陆军第五步兵师团新兵教育大队的结业式，结束了5周基础军事训练，并从新人晋升为同部队的助教。 参与助教选拔的JIN以卓越的成绩和好口碑通过的竞选，成功当上助教，之后将继续留在新兵队辅助教官训练后辈。

结业仪式上，JIN代表所有新兵作为指挥者亮相，左胸上挂上了二等兵胸章。 入伍前就有「天使声音」的他在部队里也大展好音色，喊著「稍息立正」、「向右看齐」等口号调动所有的二等兵。



230118 열쇠부대 신병교육대 수료식



영상이 끝나질 않네 우리 늠름한 진조교님 pic.twitter.com/5XxyZeQhKl — 쪼꼼 (@INEEDU_130613) January 18, 2023

어깨가 좀 아픈가ㅠㅠㅠㅡㅠ

등짝 한바가지



석진이 등판에서 수료식해도 될 듯#우리의우주_석진아사랑해 pic.twitter.com/O9rZUHq4p8 — 진이야⸒ (@jiniya_love) January 18, 2023

JIN入伍之后，韩网上也不断传出他参与训练的照片，每次公开都引爆热议，经历了生化房演练的JIN一脸痛苦表情、或是参加完行军之后的集体认证照等等，看得出来JIN已经完全适应了军队生活，作为男子汉正在切实履行国防义务中。



월드스타 BTS 진 고통스런 화생방 훈련후 모습~ pic.twitter.com/D6guYGAwWC — 지름신의 리뷰 (@thedodream) January 9, 2023

此外，JIN将於2024年6月12日退伍。 防弹少年团剩下的6名成员也将陆续入伍。

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