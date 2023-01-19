终於又听到BTS JIN的消息了：顺利从新兵教育队毕业，当上助教！

防弹少年团JIN结束了为期5周的新兵基础军事训练。
据韩媒18日报导称，JIN当天参加了陆军第五步兵师团新兵教育大队的结业式，结束了5周基础军事训练，并从新人晋升为同部队的助教。 参与助教选拔的JIN以卓越的成绩和好口碑通过的竞选，成功当上助教，之后将继续留在新兵队辅助教官训练后辈。
结业仪式上，JIN代表所有新兵作为指挥者亮相，左胸上挂上了二等兵胸章。 入伍前就有「天使声音」的他在部队里也大展好音色，喊著「稍息立正」、「向右看齐」等口号调动所有的二等兵。
230118 열쇠부대 신병교육대 수료식— 쪼꼼 (@INEEDU_130613) January 18, 2023
영상이 끝나질 않네 우리 늠름한 진조교님 pic.twitter.com/5XxyZeQhKl
어깨가 좀 아픈가ㅠㅠㅠㅡㅠ— 진이야⸒ (@jiniya_love) January 18, 2023
등짝 한바가지
석진이 등판에서 수료식해도 될 듯#우리의우주_석진아사랑해 pic.twitter.com/O9rZUHq4p8
대표용사라 사단장님이 직접 계급장 달아줌#진 #JIN #수료식 #대표용사_김석진 pic.twitter.com/pT6xFaVjeJ— 우떠 The Astronaut Wootteo (@wooteojin) January 18, 2023
JIN入伍之后，韩网上也不断传出他参与训练的照片，每次公开都引爆热议，经历了生化房演练的JIN一脸痛苦表情、或是参加完行军之后的集体认证照等等，看得出来JIN已经完全适应了军队生活，作为男子汉正在切实履行国防义务中。
방탄소년단 진, 20km 전술 행군 훈련 사진 공개 '늠름' #뉴스1— 뉴스1 (@News1Kr) January 12, 2023
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사진 = 육군 제5사단 신병교육대 카페#방탄소년단진 #김석진 #진 #BTSJIN #JIN #방탄소년단 #SEOKJIN #ジン #BTS #BTSARMY pic.twitter.com/7vOGGrUfU2
월드스타 BTS 진 고통스런 화생방 훈련후 모습~ pic.twitter.com/D6guYGAwWC— 지름신의 리뷰 (@thedodream) January 9, 2023
此外，JIN将於2024年6月12日退伍。 防弹少年团剩下的6名成员也将陆续入伍。
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