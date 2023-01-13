等待《黑暗榮耀2》上線前請鎖定這部！任時完&千玗喜Netflix新作《只是弄丟了智能手機》，寫實懸疑！

包含了自己很多個人信息的智能手機丟了，這件事想都不敢想。

Netflix這幾年不斷推出韓劇系列，2022年底上線的《黑暗榮耀》火遍全網，只是下半部8集要等到3月才開播，在等待的這段時間裡，Netflix也準備了好劇，就是任時完和千玗喜聯袂主演的電影《只是弄丟了智能手機》。



影片改編自日本《寶島社》推出的「這本推理小說真棒」評選大獎的同名暢銷小說，講述了一名普通的公司職員在丟失包含自己個人信息的智能手機後，日常生活開始受到威脅的故事。 小小的智能手機了藏著主人的諸多信息和秘密，當手機丟失後，會引發出多少可怕的事情呢？ 這將是一部充滿懸疑、引發觀眾共鳴的作品。日本也曾將小說拍成電影，而韓國決定翻拍時，日本官方都釋出相關消息。



任時完飾演男一號「俊榮」，他撿到了女主「娜美」的手機後開始有預謀地接近對方，並利用手機開始實施自己的犯罪計劃。



千玗喜出演女主角「娜美」，是一名剛成立沒多久的心公司裡的一名普通職員，某日她不小心弄丟了手機，等到找回來後一系列不可思議的事情在她身上發生了。



在《只是弄丟了智能手機》中手機並非道具而是一名「演員」，甚至是整部影片的「主人公」，影片將引發現代社會中每一位智能手機使用者的共鳴，帶領觀眾入戲。 該影片將於2月17日正式上線。

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