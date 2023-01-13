等待《黑暗荣耀2》上线前请锁定这部！任时完&千玗喜Netflix新作《只是弄丢了智能手机》，写实悬疑！

包含了自己很多个人信息的智能手机丢了，这件事想都不敢想。

Netflix这几年不断推出韩剧系列，2022年底上线的《黑暗荣耀》火遍全网，只是下半部8集要等到3月才开播，在等待的这段时间里，Netflix也准备了好剧，就是任时完和千玗喜联袂主演的电影《只是弄丢了智能手机》。



影片改编自日本《宝岛社》推出的「这本推理小说真棒」评选大奖的同名畅销小说，讲述了一名普通的公司职员在丢失包含自己个人信息的智能手机后，日常生活开始受到威胁的故事。 小小的智能手机了藏著主人的诸多信息和秘密，当手机丢失后，会引发出多少可怕的事情呢？ 这将是一部充满悬疑、引发观众共鸣的作品。日本也曾将小说拍成电影，而韩国决定翻拍时，日本官方都释出相关消息。



任时完饰演男一号「俊荣」，他捡到了女主「娜美」的手机后开始有预谋地接近对方，并利用手机开始实施自己的犯罪计划。



千玗喜出演女主角「娜美」，是一名刚成立没多久的心公司里的一名普通职员，某日她不小心弄丢了手机，等到找回来后一系列不可思议的事情在她身上发生了。



在《只是弄丢了智能手机》中手机并非道具而是一名「演员」，甚至是整部影片的「主人公」，影片将引发现代社会中每一位智能手机使用者的共鸣，带领观众入戏。 该影片将於2月17日正式上线。

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