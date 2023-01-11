《黑暗榮耀》的後續風暴，Stray Kids鉉辰一直被提及！韓網友：「原來是《黑暗榮耀》的代言人」

以校園暴力為主題的《黑暗榮耀》在國內外都引起熱烈的反響，模仿劇中的場面也在SNS上成為話題。

劇中校園暴力受害者文同珢（宋慧喬 飾）出席加害者朴涎鎮（林智妍 飾）的高中傑出校友頒獎典禮並祝賀的樣子。文同珢向上台領獎的朴涎鎮鼓掌，並大聲喊：「朴涎鎮加油！Bravo 你好帥氣啊！涎鎮啊！」受到大家的關注。



這個場面也被網友以Stray Kids成員鉉辰的名字寫下「Stray Kids得獎了！好帥氣啊！鉉辰啊！」並放上文同珢的截圖。看到照片的網友也紛紛表示：「涎鎮（연진）和鉉辰（현진）名字也差不多啊」、「原來是《黑暗榮耀》的代言人」、「鉉辰爲什麼不退出組合呢」、「現在不要說JYP的人品了」、「一邊談論人性一邊擁抱學暴豆、飲酒豆的JYP雙重性很帥」、「在成員們和粉絲們之間，《黑暗榮耀》是禁忌」等等。

而《黑暗榮耀》的後續風暴也在海外持續不斷，泰國演員Ohm（陳炳林）近日就被爆料曾是校園暴力加害者，他承認爭議並進行道歉。此前，Stray Kids成員鉉辰因2021年2月的爆料文章而捲入校園暴力疑惑，爆料者主張國中時期受到鉉辰莫名其妙的暴力和言語暴力，引起軒然大波。

在學暴疑惑4天後，鉉辰寫下道歉文，承認事實，他表示：「當時做出的行動和言語給其他人帶來傷害。雖然爲時已晚，但我會進行深刻的反省。」JYP娛樂也表示：「鉉辰將中斷一切活動後進行自我反省。」雖然傳達中斷活動的消息，但在爭議約5個月後加入Stray Kids的行程。



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