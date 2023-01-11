《黑暗荣耀》的后续风暴，Stray Kids铉辰一直被提及！韩网友：「原来是《黑暗荣耀》的代言人」

以校园暴力为主题的《黑暗荣耀》在国内外都引起热烈的反响，模仿剧中的场面也在SNS上成为话题。

剧中校园暴力受害者文同珢（宋慧乔 饰）出席加害者朴涎镇（林智妍 饰）的高中杰出校友颁奖典礼并祝贺的样子。文同珢向上台领奖的朴涎镇鼓掌，并大声喊：「朴涎镇加油！Bravo 你好帅气啊！涎镇啊！」受到大家的关注。



这个场面也被网友以Stray Kids成员铉辰的名字写下「Stray Kids得奖了！好帅气啊！铉辰啊！」并放上文同珢的截图。看到照片的网友也纷纷表示：「涎镇（연진）和铉辰（현진）名字也差不多啊」、「原来是《黑暗荣耀》的代言人」、「铉辰爲什么不退出组合呢」、「现在不要说JYP的人品了」、「一边谈论人性一边拥抱学暴豆、饮酒豆的JYP双重性很帅」、「在成员们和粉丝们之间，《黑暗荣耀》是禁忌」等等。

而《黑暗荣耀》的后续风暴也在海外持续不断，泰国演员Ohm（陈炳林）近日就被爆料曾是校园暴力加害者，他承认争议并进行道歉。此前，Stray Kids成员铉辰因2021年2月的爆料文章而卷入校园暴力疑惑，爆料者主张国中时期受到铉辰莫名其妙的暴力和言语暴力，引起轩然大波。

在学暴疑惑4天后，铉辰写下道歉文，承认事实，他表示：「当时做出的行动和言语给其他人带来伤害。虽然爲时已晚，但我会进行深刻的反省。」JYP娱乐也表示：「铉辰将中断一切活动后进行自我反省。」虽然传达中断活动的消息，但在争议约5个月后加入Stray Kids的行程。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻