《黑色榮耀》超入戲ing！朴成勳送林智妍咖啡車，劇中口吻留言：「妳在拍戲那誰來照顧睿帥？」

《黑色榮耀》讓所有觀眾們忍不住敲碗時間快轉到三月，尤其是金編已預告下一季會讓大家看得更加過癮。於是劇中的演員們也相當敬業的投入角色中。最近劇中飾演霸凌五人幫的朴成勳以及林智妍，也時常在IG互動。這次是咖啡車上的趣味留言讓觀眾們也會心一笑。

演員朴成勳為正在拍攝新作品的林智妍送上咖啡車，兩人在《黑色榮耀》中除了是共同霸凌文同珢的惡人以外，朴成勳所飾演的全在俊，更是惡女朴涎鎮所生的女兒河睿帥的真正生父。而從林智妍的IG上也時常分享幕後照片，可看出在鏡頭前後兩人的互動，就連婚禮合照中，朴成勳也心有不甘地望著林智妍。



1月10日林智妍更分享了貼文寫著「在俊Thank You」也放上了許多由朴成勳送來的咖啡車照片。林智妍正在拍攝新作品《有庭院的房子》，咖啡車上也大大的寫著「《有庭院的房子》劇組各位，拜託大家好好照顧我妹妹，演員林智妍」，旁邊立牌也寫著「在俊給涎鎮買的咖啡車」，林智妍也站在車前露出了相當開心的笑容。

《黑色榮耀》播出後，林智妍立即努力拍攝新作品《有庭院的房子》，本劇也將是金泰熙暌違三年後再度回歸小螢幕的作品，因而備受矚目。朴成勳看見了林智妍的PO文還搞笑留言回應：「妳在拍攝的時候，睿帥跟誰在一起呢？」在《黑色榮耀》後半部劇情中，在俊發現了睿帥與他同樣患有色弱，於是更渴望對親生女兒展現父愛，也讓網友們大呼朴成勳真的有夠投入〜



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