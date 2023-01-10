《黑色荣耀》超入戏ing！朴成勋送林智妍咖啡车，剧中口吻留言：「你在拍戏那谁来照顾睿帅？」

《黑色荣耀》让所有观众们忍不住敲碗时间快转到三月，尤其是金编已预告下一季会让大家看得更加过瘾。於是剧中的演员们也相当敬业的投入角色中。最近剧中饰演霸凌五人帮的朴成勋以及林智妍，也时常在IG互动。这次是咖啡车上的趣味留言让观众们也会心一笑。

演员朴成勋为正在拍摄新作品的林智妍送上咖啡车，两人在《黑色荣耀》中除了是共同霸凌文同珢的恶人以外，朴成勋所饰演的全在俊，更是恶女朴涎镇所生的女儿河睿帅的真正生父。而从林智妍的IG上也时常分享幕后照片，可看出在镜头前后两人的互动，就连婚礼合照中，朴成勋也心有不甘地望著林智妍。



1月10日林智妍更分享了贴文写著「在俊Thank You」也放上了许多由朴成勋送来的咖啡车照片。林智妍正在拍摄新作品《有庭院的房子》，咖啡车上也大大的写著「《有庭院的房子》剧组各位，拜托大家好好照顾我妹妹，演员林智妍」，旁边立牌也写著「在俊给涎镇买的咖啡车」，林智妍也站在车前露出了相当开心的笑容。

《黑色荣耀》播出后，林智妍立即努力拍摄新作品《有庭院的房子》，本剧也将是金泰熙暌违三年后再度回归小萤幕的作品，因而备受瞩目。朴成勋看见了林智妍的PO文还搞笑留言回应：「你在拍摄的时候，睿帅跟谁在一起呢？」在《黑色荣耀》后半部剧情中，在俊发现了睿帅与他同样患有色弱，於是更渴望对亲生女儿展现父爱，也让网友们大呼朴成勋真的有够投入〜



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