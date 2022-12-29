《黑暗榮耀》三主角分享印象最深台詞！宋慧喬為復仇玉石俱焚、李到晛被迫自揭傷疤，林智妍嘗試「盡情發揮惡人潛力」

宋慧喬、李到晛、林智妍的Netflix新劇昨日公開主演直擊影片，三位演員分享各自在劇中最難忘的台詞，極具震撼感！

《黑暗榮耀》講述一名在幼年時期因暴力而連靈魂都破碎的女子，用盡一生精心準備的徹底復仇，以及被捲入這場漩渦的人們的故事。

宋慧喬在劇中印象最深的台詞是：「我絕不留情，也註定不會迎來榮耀。」 宋慧喬飾演小學教師「文同珢」，高中時期因貧困遭受校園暴力而輟學。 文同珢的復仇決心十分堅定，就算自己因此受罰也甘之如飴。 宋慧喬表示，雖然同珢是受害者，但不希望把她塑造成需要被同情的形象。





李到晛飾演整形外科醫生「朱如炡」，在溫室裡長大、有著清新的笑容。 朱如炡因為文同珢而獲得療愈，但也必須為文同珢而揭開自己的傷疤。 得知文同珢的復仇計劃後，第一次也是最後一次對她表現出關懷：「等復仇結束，妳的世界也會是一片廢墟。」





林智妍飾演HTN廣播電台的天氣預報員「朴涎鎮」，高中時期對文東恩實施校園暴力的主導者。 林智妍認為這句台詞很好地表達了朴涎鎮的心態：「我的人生一直都是永晝，充滿光明。」 導演和編劇讓她在詮釋這個角色時盡情挖掘出內心最壞的一面，惡女演技也讓人十分期待。





宋慧喬和林智妍的少年時期分別由鄭知蘇和辛叡恩飾演：



編劇金銀淑透露了創作劇本的動機，因為很多校園暴力被害者都曾提到最讓他們受傷的一句話：「所以你都沒做錯事？」 金銀淑希望通過這部戲讓大家知道，受害者不該覺得自己有錯、大眾也不該進行責怪。



《黑暗榮耀》第一季共8集、將在明天通過Netflix獨家上線，第二季同樣8集，將在明年內公開。



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