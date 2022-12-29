《黑暗荣耀》三主角分享印象最深台词！宋慧乔为复仇玉石俱焚、李到晛被迫自揭伤疤，林智妍尝试「尽情发挥恶人潜力」

宋慧乔、李到晛、林智妍的Netflix新剧昨日公开主演直击影片，三位演员分享各自在剧中最难忘的台词，极具震撼感！

《黑暗荣耀》讲述一名在幼年时期因暴力而连灵魂都破碎的女子，用尽一生精心准备的彻底复仇，以及被卷入这场漩涡的人们的故事。

宋慧乔在剧中印象最深的台词是：「我绝不留情，也注定不会迎来荣耀。」 宋慧乔饰演小学教师「文同珢」，高中时期因贫困遭受校园暴力而辍学。 文同珢的复仇决心十分坚定，就算自己因此受罚也甘之如饴。 宋慧乔表示，虽然同珢是受害者，但不希望把她塑造成需要被同情的形象。





李到晛饰演整形外科医生「朱如炡」，在温室里长大、有著清新的笑容。 朱如炡因为文同珢而获得疗愈，但也必须为文同珢而揭开自己的伤疤。 得知文同珢的复仇计划后，第一次也是最后一次对她表现出关怀：「等复仇结束，你的世界也会是一片废墟。」





林智妍饰演HTN广播电台的天气预报员「朴涎镇」，高中时期对文东恩实施校园暴力的主导者。 林智妍认为这句台词很好地表达了朴涎镇的心态：「我的人生一直都是永昼，充满光明。」 导演和编剧让她在诠释这个角色时尽情挖掘出内心最坏的一面，恶女演技也让人十分期待。





宋慧乔和林智妍的少年时期分别由郑知苏和辛睿恩饰演：



编剧金银淑透露了创作剧本的动机，因为很多校园暴力被害者都曾提到最让他们受伤的一句话：「所以你都没做错事？」 金银淑希望通过这部戏让大家知道，受害者不该觉得自己有错、大众也不该进行责怪。



《黑暗荣耀》第一季共8集、将在明天通过Netflix独家上线，第二季同样8集，将在明年内公开。



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