D社爆HOOK娛樂權代表6年挪用28億韓元公款！今日發表道歉文：「與李昇基的糾紛，會處理個人財產對此負責」

Dispatch（D社）今日公開權真英（권진영）代表使用法人卡的明細。2016年1月至2022年7月，6年之間共挪用資金約28億韓元。

權代表將親弟弟登記爲（假）職員，並支付他4億韓元以上，每月給母親500萬韓元的花費，甚至每月還向在精品店工作的女性A某贈送1000萬韓元的法人卡。此外，權代表在7年的時間裡，常以出差為名義，用法人卡支付2億韓元以上的飯店花費，但其實多是「私人旅行」，把公司的錢花在個人旅遊上。



在這期間，權代表在精品購物上投入的金額約爲18億4000萬韓元，醫療費、網路購物、美容院、餐費、遊戲加值等，都是使用法人卡結帳，而HOOK娛樂的理事也一起用代表的法人卡。但是...對於李昇基使用法人卡則特別苛刻，常要經紀人誘導李昇基使用個人卡結帳，包含李昇基購買咖啡和三明治（27000韓元）、零食和能量棒（29800韓元）都不願意支付。

今日（30日），權真英代表也發表正式立場：「作爲經紀人生活了25年，雖然發生了很多事情，但是像這次這樣艱難的事情還是第一次經歷。不管是什麼爭吵，誤會，開始和結束都要負起責任。」接著，他說：「再次低頭表示歉意，對於李昇基的糾紛，我不會迴避自己應該承擔的責任，會處理個人財產對此負責。」



同時，還補充道：「希望我25年來努力製作的公司HOOK娛樂和現在的所屬藝人不要受到任何損失，向所有看到這次事件不想看的新聞的人表示歉意。」



李昇基此前以所屬社HOOK娛樂爲對象，表示過去18年間完全沒有得到音源相關的結算，併發送內容證明，聘請法律代理人，開始了法律應對。



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