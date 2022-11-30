D社爆HOOK娱乐权代表6年挪用28亿韩元公款！今日发表道歉文：「与李升基的纠纷，会处理个人财产对此负责」

Dispatch（D社）今日公开权真英（권진영）代表使用法人卡的明细。2016年1月至2022年7月，6年之间共挪用资金约28亿韩元。

权代表将亲弟弟登记爲（假）职员，并支付他4亿韩元以上，每月给母亲500万韩元的花费，甚至每月还向在精品店工作的女性A某赠送1000万韩元的法人卡。此外，权代表在7年的时间里，常以出差为名义，用法人卡支付2亿韩元以上的饭店花费，但其实多是「私人旅行」，把公司的钱花在个人旅游上。



在这期间，权代表在精品购物上投入的金额约爲18亿4000万韩元，医疗费、网路购物、美容院、餐费、游戏加值等，都是使用法人卡结帐，而HOOK娱乐的理事也一起用代表的法人卡。但是...对於李升基使用法人卡则特别苛刻，常要经纪人诱导李升基使用个人卡结帐，包含李升基购买咖啡和三明治（27000韩元）、零食和能量棒（29800韩元）都不愿意支付。

今日（30日），权真英代表也发表正式立场：「作爲经纪人生活了25年，虽然发生了很多事情，但是像这次这样艰难的事情还是第一次经历。不管是什么争吵，误会，开始和结束都要负起责任。」接著，他说：「再次低头表示歉意，对於李升基的纠纷，我不会回避自己应该承担的责任，会处理个人财产对此负责。」



同时，还补充道：「希望我25年来努力制作的公司HOOK娱乐和现在的所属艺人不要受到任何损失，向所有看到这次事件不想看的新闻的人表示歉意。」



李升基此前以所属社HOOK娱乐爲对象，表示过去18年间完全没有得到音源相关的结算，并发送内容证明，聘请法律代理人，开始了法律应对。



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