金宣虎復出計畫起跑！韓國場見面會尚未開賣，先公開亞洲巡迴見面會行程！

演員金宣虎度過了一年的空白期之後，除了先以話劇形式與韓國當地粉絲們見面以外，日前也傳出他即將於12月10日在韓國舉辦實體線下粉絲見面會，不過原定在10月31日進行預售，卻因國內的梨泰院憾事而延後至11月11日晚間開賣。不過日前所屬公司也隨即公開他的亞洲巡迴行程開跑。

金宣虎在韓國將於12月10日舉辦的粉絲見面會，名稱為《1，2，3，Smile》，並且已聲明所有收益將全數捐作公益用途。日前金宣虎也為粉絲們拍攝了見面會的前導影片，只見他拿著相機對準鏡頭像是在幫粉絲們拍照，之後又帶著靦腆的笑容步出鏡頭外。原定將於10月底進行韓國場次的售票，不過也因同聲哀悼梨泰院所發生的大型意外而延後至11月11日晚間啟售。



為了不讓全球粉絲們等待太久，金宣虎所屬公司SALT也在官方網站上發出公告，表示演員金宣虎2023年的亞洲巡迴見面會正式開跑。文中寫到，為了報答來自全球粉絲們的關心與鼓勵，正準備著舉辦巡迴見面會，也期待大家持續熱情關心。目前許多城市都還在陸續確認中，一有確認的場次也將統一在SALT官方網頁上公開訊息。



海外首先公開的場次就是泰國場，日期目前預計在2023年的2月11日，將於曼谷的Queen Sirikit National Convention Center舉辦，也公開了粉絲福利，不過票價真的令人覺得有點高了…可能由於疫情關係，場後的擊掌Hi-Five也改為Hi-Bye意指一對一揮手問候，不免有些可惜，不過還是羨慕泰國粉絲們能有機會見到本人囉！希望持續看到其他亞洲國家場次公開。



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