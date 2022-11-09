金宣虎复出计画起跑！韩国场见面会尚未开卖，先公开亚洲巡回见面会行程！

演员金宣虎度过了一年的空白期之后，除了先以话剧形式与韩国当地粉丝们见面以外，日前也传出他即将於12月10日在韩国举办实体线下粉丝见面会，不过原定在10月31日进行预售，却因国内的梨泰院憾事而延后至11月11日晚间开卖。不过日前所属公司也随即公开他的亚洲巡回行程开跑。

金宣虎在韩国将於12月10日举办的粉丝见面会，名称为《1，2，3，Smile》，并且已声明所有收益将全数捐作公益用途。日前金宣虎也为粉丝们拍摄了见面会的前导影片，只见他拿著相机对准镜头像是在帮粉丝们拍照，之后又带著腼腆的笑容步出镜头外。原定将於10月底进行韩国场次的售票，不过也因同声哀悼梨泰院所发生的大型意外而延后至11月11日晚间启售。



为了不让全球粉丝们等待太久，金宣虎所属公司SALT也在官方网站上发出公告，表示演员金宣虎2023年的亚洲巡回见面会正式开跑。文中写到，为了报答来自全球粉丝们的关心与鼓励，正准备著举办巡回见面会，也期待大家持续热情关心。目前许多城市都还在陆续确认中，一有确认的场次也将统一在SALT官方网页上公开讯息。



海外首先公开的场次就是泰国场，日期目前预计在2023年的2月11日，将於曼谷的Queen Sirikit National Convention Center举办，也公开了粉丝福利，不过票价真的令人觉得有点高了…可能由於疫情关系，场后的击掌Hi-Five也改为Hi-Bye意指一对一挥手问候，不免有些可惜，不过还是羡慕泰国粉丝们能有机会见到本人罗！希望持续看到其他亚洲国家场次公开。



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