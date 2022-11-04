金秀賢有望三搭《來自星星的你》朴智恩編劇的新劇《淚之女王》，女主曾找過IU

韓流男神金秀賢要回歸了嗎？

4日，據韓媒報導稱，金秀賢將出演編劇朴智恩的新劇《淚之女王》，金秀賢的所屬經紀公司回應：「他確實有接到邀約，正在積極商討中。」



朴智恩編劇是韓國影視圈知名的金牌編劇之一，執筆的《愛的迫降》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《賢內助女王》、《逆轉女王》等作品部部被奉為韓劇經典，在播出時掀起了收視熱潮，尤其是《愛的迫降》和《來自星星的你》在整個亞洲都熱度爆表，成為「現象級作品」。 本次她牽手《小女子》、《黑道律師文森佐》的金元熙PD，強強聯手打造新劇《淚之女王》，已然讓無數觀眾興奮，引爆期待。

其實早在今年4月就有消息傳出金秀賢將擔任《淚之女王》男主角的消息，只是當時經紀公司透露僅被對方詢問了日程安排而已，時隔半年再次傳出要合作的消息，相信雙方聯手的可能性非常大。 若這次再合作，則是金秀賢和朴智恩繼《來自星星的你》、《製作人》之後的三搭。



目前《淚之女王》的劇情內容尚未公開，只傳是個關於財閥家庭的故事。 而關於女主角的人選，4月時爆出曾找到IU，但對方最終婉拒了出演，編劇和導演是繼續接洽IU，還是另尋適合的女演員尚不得而知。



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