金秀贤有望三搭《来自星星的你》朴智恩编剧的新剧《泪之女王》，女主曾找过IU

韩流男神金秀贤要回归了吗？

4日，据韩媒报导称，金秀贤将出演编剧朴智恩的新剧《泪之女王》，金秀贤的所属经纪公司回应：「他确实有接到邀约，正在积极商讨中。」



朴智恩编剧是韩国影视圈知名的金牌编剧之一，执笔的《爱的迫降》、《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》、《贤内助女王》、《逆转女王》等作品部部被奉为韩剧经典，在播出时掀起了收视热潮，尤其是《爱的迫降》和《来自星星的你》在整个亚洲都热度爆表，成为「现象级作品」。 本次她牵手《小女子》、《黑道律师文森佐》的金元熙PD，强强联手打造新剧《泪之女王》，已然让无数观众兴奋，引爆期待。

其实早在今年4月就有消息传出金秀贤将担任《泪之女王》男主角的消息，只是当时经纪公司透露仅被对方询问了日程安排而已，时隔半年再次传出要合作的消息，相信双方联手的可能性非常大。 若这次再合作，则是金秀贤和朴智恩继《来自星星的你》、《制作人》之后的三搭。



目前《泪之女王》的剧情内容尚未公开，只传是个关於财阀家庭的故事。 而关於女主角的人选，4月时爆出曾找到IU，但对方最终婉拒了出演，编剧和导演是继续接洽IU，还是另寻适合的女演员尚不得知。



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