SHOWNU的羊肉串，張員瑛的排骨湯，還有延靜的烤牛腸：粉絲們啊，都去吃！！！

STARSHIP娛樂旗下的藝人人均美食家？ 不知道吃什麼的時候就去問問他們吧（笑）！

宇宙少女俞延靜：

粉絲簽名會上延靜也要積極推薦粉絲去吃烤牛腸，豎起一根食指，傲嬌地搖了搖，還特意叮囑粉絲：不是烤豬腸，而是烤牛腸哦。 今天就去吃！還記得延靜曾經和隊友多榮等人一起去吃烤牛腸，表示是為了秋天食慾下降的粉絲們能夠好好吃飯。 講真，漂亮女生好好吃飯非常能夠刺激食慾，哈哈哈！



MONSTA X SHOWNU：

SHOWNU呀，一起去吃羊肉串吧！看SHOWNU這熟練的姿勢平時一定沒少吃串！不知道能不能推薦一下首爾好吃的烤串店呢？



셔누 양꼬치 reaction of the decade.pic.twitter.com/fdz5eD3rKO — yoyum (@2feis) January 6, 2020

IVE張員瑛：

粉絲姐姐說為了排隊來看張員瑛都沒來得及吃飯，但看到妹妹之後就覺得一切都值得。 張員瑛表示「不可以，一定要好好吃飯，姐姐去吃排骨湯吧，尤其是像今天這樣辛苦的日子。 」張員瑛擔心粉絲的小表情怎麼能這麼可愛呢？



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