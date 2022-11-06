SHOWNU的羊肉串，张员瑛的排骨汤，还有延静的烤牛肠：粉丝们啊，都去吃！！！

STARSHIP娱乐旗下的艺人人均美食家？ 不知道吃什么的时候就去问问他们吧（笑）！
宇宙少女俞延静：
粉丝签名会上延静也要积极推荐粉丝去吃烤牛肠，竖起一根食指，傲娇地摇了摇，还特意叮嘱粉丝：不是烤猪肠，而是烤牛肠哦。 今天就去吃！还记得延静曾经和队友多荣等人一起去吃烤牛肠，表示是为了秋天食欲下降的粉丝们能够好好吃饭。 讲真，漂亮女生好好吃饭非常能够刺激食欲，哈哈哈！
7. 우주소녀 유연정— 제이레인 (@J_LEIN_) February 19, 2019
"돼지곱창말고 소곱창, 오늘 삘이야" pic.twitter.com/E3CB1IahMF
MONSTA X SHOWNU：
SHOWNU呀，一起去吃羊肉串吧！看SHOWNU这熟练的姿势平时一定没少吃串！不知道能不能推荐一下首尔好吃的烤串店呢？
셔누 양꼬치 reaction of the decade.pic.twitter.com/fdz5eD3rKO— yoyum (@2feis) January 6, 2020
IVE张员瑛：
粉丝姐姐说为了排队来看张员瑛都没来得及吃饭，但看到妹妹之后就觉得一切都值得。 张员瑛表示「不可以，一定要好好吃饭，姐姐去吃排骨汤吧，尤其是像今天这样辛苦的日子。 」张员瑛担心粉丝的小表情怎么能这么可爱呢？
https://t.co/9EJEM10FWc pic.twitter.com/a1xt2JN8Ey— u (@O4O2O3u) April 25, 2022
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