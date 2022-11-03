[分集劇情]《謝幕：樹立而死》姜河那接受提案成河智苑弟弟、拉鄭知蘇扮夫妻，飯店股權將重新分配（EP2）

[有雷]《謝幕：樹立而死》雖是老梗的劇情，演技派的演員們卻讓這部作品更添趣味。為了生活奔波的無名演員姜河那，難以拒絕眼前成東鎰這鉅額報酬的提案，但他可能難以想像，自己的出現也意味著這個家族飯店股權的重新分配，可能決定飯店的未來。

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《謝幕：樹立而死》鄭室長（成東鎰飾）不捨會長金順奶奶（高斗心飾）日夜掛念著北韓的孫子文成，除了已知道文成可能是走私者並且人在中國，眼前還是向一位朝鮮話流利的無名小演員劉在憲（姜河那飾）提出要求，以3個月5億韓元的報酬請他扮演奶奶的孫子文成。在試鏡碰壁生計辛苦的狀況下，在憲難以拒絕這個機會，鄭室長向他說明，這齣戲的觀眾只有他一人，意指知道不能讓其他家族的人知道他的真實身分，



樂園酒店主要的經營者朴世妍（河智苑飾）雖然想承襲奶奶繼續經營酒店，但大哥朴世俊卻希望在酒店一開幕時，殘值未跌落就立即轉手出售，世妍愛著這酒店，世俊卻急於擺脫這酒店。但礙於大哥是僅次於奶奶的第二大股東，第三大股東世妍實在無法阻止大哥的決定，奶奶也不插手此事，僅旁觀誰的決心更強。世妍相當希望此時出現另一個持有股份的人投靠她。



酒店的頂級VIP房竟然有人預約長住3個月，高達韓幣20億元的住房費，讓世妍親自登門拜訪，沒想到迎接她的竟是曾經被她悔婚的男子裴東濟（權相佑飾），雖然世妍轉身就走，但東濟卻非常有自信說「妳一定會自己來找我的」，暗示著他很可能將左右這家酒店的去留，是否他握有決定性的股權？



劉在憲即將來到金順奶奶面前，雖然他在室長面前打包票，說自己一定能演得很棒，不過他還找來了劇團友人徐允熙（鄭知蘇飾）扮演他的妻子，允熙看似對在憲原本就很有好感，於是一口答應，兩人打扮得像是從中國過來的鄉下夫妻，就這樣走進了奶奶的家。世妍的兩個哥哥似乎對於文成的突然出現，感到相當不滿，唯有世妍體諒奶奶的心情，以笑臉迎接著這突然出現的弟弟。



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