[分集剧情]《谢幕：树立而死》姜河那接受提案成河智苑弟弟、拉郑知苏扮夫妻，饭店股权将重新分配（EP2）

[有雷]《谢幕：树立而死》虽是老梗的剧情，演技派的演员们却让这部作品更添趣味。为了生活奔波的无名演员姜河那，难以拒绝眼前成东镒这巨额报酬的提案，但他可能难以想像，自己的出现也意味著这个家族饭店股权的重新分配，可能决定饭店的未来。

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《谢幕：树立而死》郑室长（成东镒饰）不舍会长金顺奶奶（高斗心饰）日夜挂念著北韩的孙子文成，除了已知道文成可能是走私者并且人在中国，眼前还是向一位朝鲜话流利的无名小演员刘在宪（姜河那饰）提出要求，以3个月5亿韩元的报酬请他扮演奶奶的孙子文成。在试镜碰壁生计辛苦的状况下，在宪难以拒绝这个机会，郑室长向他说明，这出戏的观众只有他一人，意指知道不能让其他家族的人知道他的真实身分，



乐园酒店主要的经营者朴世妍（河智苑饰）虽然想承袭奶奶继续经营酒店，但大哥朴世俊却希望在酒店一开幕时，残值未跌落就立即转手出售，世妍爱著这酒店，世俊却急於摆脱这酒店。但碍於大哥是仅次於奶奶的第二大股东，第三大股东世妍实在无法阻止大哥的决定，奶奶也不插手此事，仅旁观谁的决心更强。世妍相当希望此时出现另一个持有股份的人投靠她。



酒店的顶级VIP房竟然有人预约长住3个月，高达韩币20亿元的住房费，让世妍亲自登门拜访，没想到迎接她的竟是曾经被她悔婚的男子裴东济（权相佑饰），虽然世妍转身就走，但东济却非常有自信说「你一定会自己来找我的」，暗示著他很可能将左右这家酒店的去留，是否他握有决定性的股权？



刘在宪即将来到金顺奶奶面前，虽然他在室长面前打包票，说自己一定能演得很棒，不过他还找来了剧团友人徐允熙（郑知苏饰）扮演他的妻子，允熙看似对在宪原本就很有好感，於是一口答应，两人打扮得像是从中国过来的乡下夫妻，就这样走进了奶奶的家。世妍的两个哥哥似乎对於文成的突然出现，感到相当不满，唯有世妍体谅奶奶的心情，以笑脸迎接著这突然出现的弟弟。



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